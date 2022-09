Alle date di Roger Waters a Milano nel 2023 si aggiungono due appuntamenti. Le tappe italiane del This Is Not A Drill Tour programmate nella città meneghina e a Bologna salgono da 4 a 6, con tutta la gioia dei fan italiani.

Nuove date di Roger Waters a Milano nel 2023

Il This Is Not A Drill Tour del bassista dei Pink Floyd sarà il “primo tour d’addio” del cantautore e soprattutto porterà in giro per l’Italia il nuovo show esclusivo della voce di The Bar.

Ai concerti già annunciati, quindi, si aggiungono due date. Di seguito il calendario aggiornato con i nuovi appuntamenti di Milano e i prezzi dei biglietti.

Milano: 27, 28, 29 marzo e 1° aprile Settore Numerato 1: 149,50€ (130,00€ + prev 19,50€)

Settore Numerato 2: 138,00€ (120,00€ + prev 18,00€)

Settore Numerato 3: 89,70€ (78,00€ + prev 11,70€)

Posto in Piedi: 79,35€ (69,00€ + prev 10,35€)

Settore Numerato 4: 79,35€ (69,00€ + prev 10,35€)

Settore Numerato 5: 69,00€ (60,00€ + prev 9,00€)

Settore Visibilità Limitata: 69,00€ (60,00€ + prev 9,00€) Bologna: 28 e 29 aprile Settore Numerato 1: 138,00€ (120,00€ + prev 18,00€)

Settore Numerato 2: 98,90€ (86,00€ + prev 12,90€)

Settore Numerato 3: 89,70€ (78,00€ + prev 11,70€)

Posto in Piedi: 79,35€ (69,00€ + prev 10,35€)

Il tour This Is Not A Drill

Roger Waters, come ad ogni occasione, porta sul palco tutto il suo mondo e ciò che rimane dei Pink Floyd. I musicisti che lo accompagnano sono Jonathan Wilson alle chitarre e voce, Dave Kilminster alla chitarra e voce, Jon Carin alle tastiere, alla chitarra e alla voce, Gus Seyffert al basso e alla voce, Robert Walter alle tastiere, Joey Waronker alla batteria, Shanay Johnson e Amanda Belair ai cori e Seamus Blake al sax.

In scaletta, i classici più importanti dei Pink Floyd, da Another Brick In The Wall a Comfortably Numb, passando per Wish You Were Here e Money. A proposito del tour, Roger Waters annuncia:

“Una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica, eseguita su un palco centrale a 360 gradi. È una straordinaria accusa alla distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all’azione, ad amare, proteggere e condividere il nostro prezioso e precario pianeta che è la nostra casa”

I biglietti per i concerti italiani, comprese le nuove date di Roger Waters a Milano, sono già disponibili.

