L’annuncio è ufficiale: rivedremo Roger Waters in Italia nel 2023. Il bassista dei Pink Floyd passerà per il Belpaese con 4 date, due a Milano e due a Bologna, nel contesto del calendario di This Is Not A Drill che prevede uno show mai portato in scena dal cantautore britannico.

Le date di Roger Waters in Italia nel 2023 prevedono due concerti a Milano e due a Bologna, con lo stesso format che in questo momento il bassista dei Pink Floyd sta portando in giro per il Nord America.

This Is Not A Drill, secondo le parole dello stesso Roger Waters, sarà il “primo tour d’addio”, ma soprattutto:

“Una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica, eseguita su un palco centrale a 360 gradi. È una straordinaria accusa alla distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all’azione, ad amare, proteggere e condividere il nostro prezioso e precario pianeta che è la nostra casa”.

Ecco il calendario dei concerti di Roger Waters in Italia programmati per il 2023:

27 marzo 2023 – Milano, Mediolanum Forum

28 marzo 2023 – Milano, Mediolanum Forum

28 aprile 2023 – Bologna, Unipol Arena

29 aprile 2023 – Bologna, Unipol Arena

I biglietti per i concerti di Roger Waters in Italia saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 16 settembre. Sul palco insieme all’artista ci saranno Jonathan Wilson alle chitarre e voce, Dave Kilminster alla chitarra e voce, Jon Carin alle tastiere, alla chitarra e alla voce, Gus Seyffert al basso e alla voce, Robert Walter alle tastiere, Joey Waronker alla batteria, Shanay Johnson e Amanda Belair ai cori e Seamus Blake al sax.

In scaletta, inevitabilmente, non mancheranno i grandi classici dei Pink Floud (Wish Yoy Were Here, Another Brick In The Wall, Comfortably Numb) e pezzi del repertorio solista di Waters.

Il suo ultimo album in studio da solista è Is This The Life We Really Want? (2017), mentre l’ultima produzione floydiana risale al 1983 con The Final Cut.

