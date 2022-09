Con la donazione di Fedez a Rozzano, il piccolo comune che gli ha dato i natali, il rapper e imprenditore porta a termine uno dei suoi obbiettivi. Federico Lucia, infatti, aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa per la periferia nella quale è cresciuto e in cui ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica.

Questa mattina Fedez è stato accolto dal sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, e ha consegnato l’assegno di 130mila euro della sua Fondazione. Con questa donazione, Fedez contribuisce alla realizzazione di una nuova struttura per ragazzi che rinnoverà il parco comunale.

L’annuncio è arrivato dallo stesso prima cittadino, che ha diramato una nota con un’attestazione di stima nei confronti del marito di Chiara Ferragni:

“Ringraziamo sentitamente Fedez per la sponsorizzazione di questo importante progetto pubblico con il suo generoso aiuto, fornisce un contributo fondamentale per la riqualificazione della nostra città e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a disposizione di tutti i cittadini. Non si tratta solo di un sostegno materiale ma anche di un’azione di elevata responsabilità sociale“.

Nel nuovo parco dello sport di Rozzano sorgerà quindi uno skate park che occuperà un’area di circa 2mila metri quadrati, e l’intero progetto servirà a riqualificare l’intera zona centrale della cittadina. L’inizio dei lavori è stato fissato per l’autunno. Anche Fedez ha commentato la sua visita a Rozzano, e lo ha fatto con queste parole:

“Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione e il rifacimento del parco comunale della città. Felice di restituire un po’ dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far parte”.

A Rozzano – “Rozzangeles”, come la chiama scherzosamente – vive ancora la famiglia di Fedez e anche per questo il rapper ha scelto di destinare parte dell’impegno della sua Fondazione per la provincia nella quale è cresciuto e che spesso torna a visitare.

Continua a leggere su optimagazine.com