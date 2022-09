Sono terminate le repliche de Il Paradiso delle Signore e dopo aver assistito nuovamente alla scalata della Contessa, da oggi il pubblico di Rai1 potrà mettersi comodo e seguire le nuove avventure dei protagonisti della versione daily dell’amata fiction con Giuseppe Zeno. Le repliche delle ultime puntate della scorsa stagione hanno preso il posto di Sei Sorelle ma da oggi lasceranno il posto alle nuove avventure per il nostro Vittorio, le sue veneri e tutto quello che ruota intorno.

Il Paradiso delle Signore – Daily tornerà sullo schermo per portare il pubblico nella Milano di metà anni Sessanta con al centro i cambiamenti culturali e le nuove tendenze di quel periodo. Al timone del grande magazzino Vittorio Conti che sarà costretto a dividere il comando con Adelaide di Sant’Erasmo che, dopo aver ottenuto per vie traverse le quote di Umberto Guarnieri, è entrata a pieno titolo nella gestione del Paradiso con il solo obiettivo di vendicarsi, manderà alla rovina tutto?

Il suo primo obiettivo è licenziare Flora Gentile, la talentuosa stilista che le ha portato via Umberto, e questo significa che Vittorio si trova così a dover gestire questa guerra fredda che mina la produttività del magazzino e il clima famigliare e di fiducia che ha instaurato con i suoi dipendenti. Ad affiancare Adelaide nella gestione del Paradiso arriva anche Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, una donna volitiva dal passato doloroso.

Vittorio e Matilde si ritrovano a lavorare fianco a fianco e tra conflitti e simpatie tra i due nasce un rapporto inaspettato che ravviverà un po’ la vita privata del nostro direttore. Anche le Veneri si arricchiscono di due nuovi volti, Clara Boscolo, in arrivo da un mondo rurale, ed Elvira Gallo, pronta a trovare l’uomo della sua vita e sposarsi.

In magazzino viene assunto Alfredo Perico, vecchia conoscenza del Paradiso, che aiuterà Armando anche in ciclofficina, ma non perderà di vista le Veneri e, in particolare, una che sembra però ignorarlo. In caffetteria ritroviamo Salvatore che, però, è costretto a partire per via di una telefonata improvvisa.