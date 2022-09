Sei Sorelle non va in onda oggi, 5 settembre, e lo stesso accadrà anche nei prossimi giorni. Il momento tanto temuto è arrivato e adesso i fan della soap che ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate, dovranno mettersi comodi e aspettare. L’appuntamento pomeridiano con le vicende delle Sorelle Silva da oggi lascerà il posto a Il Paradiso delle Signore o, meglio, alle repliche delle ultime puntate della sesta stagione occupando quello che è da sempre il suo posto a partire dalle 16.00.

Dopo una settimana di repliche, la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore prenderà il via lunedì prossimo facendo da collante a Oggi è un Altro Giorno di Serena Bortone che debutterà proprio oggi con la nuova edizione, ma cosa ne sarà delle puntate inedite di Sei Sorelle? La Rai questa volta ha deciso di metterci una pezza regalando ai fan della soap spagnola uno spazio tutto loro.

In particolare, sembra che quello di Sei Sorelle non sarà un addio visto che la soap traslocherà su Rai Premium in prima serata. Al momento non vi è una data ufficiale visto che la rete è impegnata con le ultime repliche di alcune delle fiction più viste dell’ultima stagione ma siamo sicuri che la Rai onorerà la sua promessa mandando in onda tutte le restanti puntate di Sei Sorelle.

Il Paradiso delle Signore invece andrà in onda in replica dal 5 al 9 settembre con un ripasso del momento in cui Adelaide è diventata la nuova socia di Vittorio Conti, acquisendo le quote di Ravasi, solo dal12 settembre capiremo che tipo di ripercussioni avrà questa decisione sul grande magazzino e su chi ci lavora a cominciare da Vittorio.