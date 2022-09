Quando si terranno i funerali della Regina Elisabetta II? Sua Maestà è scomparsa l’8 settembre a 96 anni lasciando il suo posto sul trono al figlio Carlo, che ha scelto di farsi incoronare con il nome di Carlo III. Al suo fianco la Regina consorte, Camilla.

I funerali della Regina Elisabetta II si terranno all’abbazia di Westminster e la sepoltura avverrà nella cappella reale di St Georgès Chapel, nel Castello di Windsor, nella cripta di famiglia.

Il corpo della Regina si trova ancora a Balmoral, luogo del decesso che lascerà solo sabato 10 settembre partendo alla volta del Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo. Qui verrà esposta.

L’11 settembre la Regina Elisabetta II verrà portata in processione da Holyrood lungo il Royal Mile fino alla Cattedrale di St Giles. Ci sarà una cerimonia funebre alla quale parteciperà la famiglia reale. Successivamente, la cattedrale sarà aperta al pubblico per 24 ore.

Carlo nel frattempo sarà al Palazzo di Holyroodhouse per la cerimonia delle chiavi prima di prendere parte alla funzione in programma a St Giles.

Il 12 settembre la Regina sarà trasportata alla stazione Waverley di Edimburgo per lasciare la città a bordo di un treno speciale che la riporterà a Londra. Raggiungerà nella notte la stazione di St Pancras. Re Carlo III si recherà in Irlanda del Nord, al castello di Hillsborough e alla cattedrale di Belfast per pregare per Sua Maestà.

Il corpo di Elisabetta II arriverà a Buckingham Palace il 13 settembre, poi verrà trasferito a Westminster Hall. Qui rimarrà per i 5 giorni successivi, fino al 17 settembre, e sarà esposto al pubblico. Il 16 settembre Carlo accoglierà le famiglie reali che raggiungeranno il Regno Unito per partecipare ai funerali della Regina Elisabetta del giorno successivo.

Il 17 settembre si svolgerà la cerimonia per l’ultimo saluto a Sua Maestà all’Abbazia di Westminster, preceduti da 2 minuti di silenzio in tutto il Regno. In corteo, la bara verrà trasportata a Hyde Park, poi nella St Georgès Chapel, nel Castello di Windsor, per essere deposta nella cripta.