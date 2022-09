Sono gravissime le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. L’allarme dei medici, in una nota di Buckingham Palace.

Si parla di un aggravamento delle condizioni della regina, 96 anni di età, confermate in una nota divulgata da Buckingham Palace nella quale si legge che i medici hanno raccomandato che rimanga sotto sorveglianza ed hanno espresso seria preoccupazione per le condizioni della monarca.

“I dottori hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota. La Regina Elisabetta II si trova nel Castello di Balmoral – nella zona dell’Aberdeenshire, in Scozia – e qui rimarrà sotto controllo medico.

“Following further evaluation this morning, The Queen’s doctors are concerned for Her Majesty’s health and have recommended she remain under medical supervision”, recita la nota del Palazzo. “The Queen remains comfortable and at Balmoral (Castle)”, la conferma della location che accoglierà la regina fino a quando le sue condizioni di salute non le permetteranno di tornare a Palazzo. Ma non sono positive le ipotesi che si leggono in queste ore a proposito del futuro di Queen Elizabeth.

A tal proposito ha twittato anche il Primo Ministro, Liz Truss: “L’intero paese è profondamente preoccupato dalle notizie da Buckingham Palace appena ricevute. I miei pensieri – e quelli delle persone in tutto il Regno Unito – vanno a Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento”.

La Truss ha incontrato la regina nella giornata di ieri, raggiungendola nella residenza di Balmoral, per formalizzare l’incarico a Primo Ministro con la tradizionale cerimonia del baciamano.