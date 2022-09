Con un po’ di ritardo rispetto alla consueta tabella di marcia, i Samsung Galaxy S22 cominciano a ricevere l’aggiornamento di settembre. Siamo già all’ottavo giorno del mese corrente mentre il produttore Samsung appunto ci aveva abituati a beneficiare delle patch mensili anche qualche giorno prima dell’inizio del mese di riferimento di un firmware. In questo caso non è stato per nulla così e l’update è giunto in coda a quello di molti altri dispositivi, decisamente meno recenti e pure meno blasonati. In effetti la nuova soluzione software è arrivata prima sul Samsung Galaxy S21 , Galaxy S20 FE , Galaxy Note 20 e persino sul Galaxy A52s.

Dettagli sul firmware

L’aggiornamento di settembre per i Samsung Galaxy S22 e S22 Plus è siglato con la versione firmware S90xBXXS2AVHD. Al contrario, il Galaxy S22 Ultra si avvale del pacchetto software identificato come S908BXXU2AVI3. Entrambe le soluzioni sono disponibili in prima distribuzione in Europa e potrebbero giungere in Italia in brevissimo tempo, anche nelle prossime ore.

Quali vulnerabilità supera il pacchetto appena rilasciato? Ci sono circa due dozzine di minacce di privacy e sicurezza a cui hanno messo riparo gli sviluppatori. In particolare, ce n’è una per la quale qualsiasi hacker avrebbe potuto effettuare chiamate di emergenza da remoto, senza autorizzazione ma gli esperti hanno posto fine alla minaccia. Per la cronaca, l’aggiornamento ha una dimensione di download di circa 200 MB. Naturalmente, a parte le correzioni su indicate, l’aggiornamento non porta con se nuove funzionalità.

Verifica dell’update

Come già riferito, l’aggiornamento è in prima distribuzione e dunque potrebbe non essere notificato immediatamente. In qualsiasi momento sarà possibile verificare la presenza del firmware dalle impostazioni del proprio telefono, nella sezione informazione del telefono e dunque nella scheda aggiornamento. Se presente, il download potrà essere lanciato subito per la conseguente installazione.

