Harrow 3 ha debuttato su TopCrime lo scorso agosto, coi primi due episodi, e la programmazione del poliziesco prosegue il 6 settembre col secondo appuntamento in prima visione in chiaro.

Due nuovi episodi di Harrow 3, ultima stagione della serie australiana con Ioan Gruffudd, presentano al centro della trama due nuovi casi da risolvere per il patologi legale Daniel Harrow: il primo riguarda un presunto suicidio, il secondo un delitto maturato in campeggio.

Ecco le trame degli episodi 3 e 4 di Harrow 3, intitolati rispettivamente Tarde venientibus ossa e Per stirpes, in onda sul canale 49 del digitale terrestre in prima serata lunedì 6 settembre, dalle 21.10.

Harrow indaga su un suicidio avvenuto in periferia: dimostrerà che si tratta di un omicidio scoprendo i segreti di una famiglia, mentre nasconde i suoi…

Harrow va in campeggio con Fairley e Nichols, e si ricorda come mai non ama quel tipo di esperienza… A peggiorare le cose ci si mette un inaspettato delitto.

Harrow 3 è composta da 10 episodi, esattamente come le stagioni precedenti, ed è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 2021 sul canale satellitare Fox Crime, per poi arrivare in chiaro su TopCrime solo lo scorso 30 agosto. La serie ha rappresentato la prima produzione internazionale di ABC Signature, divisione di The Walt Disney Company.

