La stagione della Juventus ricomincia da dove era finita la scorsa: #allegriout. Il pareggio di Firenze ha di nuovo fatto salire alle stelle la tensione l’allenatore ed i tifosi bianconeri che si sono scatenati con un hastag che è tutto un programma: #allegriout.

La Juventus non ha cominciato in modo brillante la stagione, ma è comunque nel gruppo di testa. Nonostante questo il popolo bianconero invoca: #allegriout. La società del Presidente Agnelli deve fare i conti con alcuni infortunati illustri come Pogba e Chiesa, ma i tifosi non vogliono sentire ragione: #allegriout .

Anche big non brillano più di tanto in questo inizio di stagione. Nessuna squadra, dopo cinque turni, è a punteggio. Eppure solo a Torino la fronda contro l’allenatore è scatenata con l’hastag #allegriout diventato virale. A far imbestialire i i tifosi l’esultanza di Allegri al termine della gara contro la Fiorentina (leggi di più)

Il tecnico bianconero ha vissuto i minuti finali della gara sui carboni ardenti. La Fiorentina aveva messo alle corde la Juventus ed Allegri, fino al fischio finale, ha temuto il perentorio colpo del ko. I tifosi bianconeri non perdono al mister questo atteggiamento da provinciale. Le proteste e la fantasia si sono scatenate con il filo conduttore dell’hastag #allegriout che di tanto in tanto torna a popolare gli incubi di Allegri.

E’ bene chiarire che al momento la panchina di Allegri non è in discussione. #allegriout resterà uno slogan ed un ispiratore di meme che l’allenatore spera di rispedire al mittente. Nondimeno il fuoco cova sotto la cenere. La Juventus non sembra, pur con tutte le attenuanti del caso, aver risolto le problematiche di gioco emerse nella passata stagione. I tifosi, visto l’andazzo , temono un altro campionato così così e la solita eliminazione Champions al primo turno d’eliminazione diretta. Per questo la situazione si è surriscaldata dopo un pareggio che, in assoluto, non è per nulla da disprezza se solo si consideri che anche il Napoli domenica scorsa aveva sofferto e pareggiato all’Artemio Franchi.

Allegri prova ad isolare la squadra, continua ad integrare i nuovi acquisti come Di Maria e Milik ed invita alla pazienza. Ma il popolo dell’#allegriout di pazienza ne ha davvero poca. Ed è facile prevedere che , al prossimo mezzo passo falso, l’hastag famigerato possa nuovamente tornare virale.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed Attualità, Musica e Spettacoli, Cinema e Serie TV, Tecnologie (leggi di più)