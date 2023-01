I quindici punti di penalizzazione inflitti alla Juventus potrebbe rappresentare solo l’inizio dei provvedimenti sportivi contro i responsabili delle plusvalenze farlocche. Per adesso paga la Juventus ma l’impressione generale è che il comportamento del club bianconero sia solo la punta dell’iceberg di un sistema malato andato completamente fuori controllo.

La mala gestio della Juventus di Andrea Agnelli ha tratti comuni con molti artifici di natura contabile e finanza creativa messi in essere dai club più importanti. Una vicenda sconcertante quella che ha investito la Juventus ma che desta enormi preoccupazione sulla capacità del sistema calcio di rigenerarsi ed assumere comportamenti virtuosi.

La Juventus avrà modo e tempo per difendere le sue ragioni in sede sportiva, civile e penale. Sarà un percorso complicato e travagliato destinato a far emergere molte distorsioni nell’organizzazione calcistica italiana incapace di darsi delle regole e garantire controlli severi. Ovviamente non mancano le eccezioni virtuose come il Napoli di Aurelio De Laurentiis che , a differenza della Juventus, è un club ben amministrato con un bilancio ordinato, un congruo monte ingaggi, una rosa giovane e di grande avvenire, eccellenti risultati sportivi. Lo Scudetto che il Napoli vincerà in Primavera è lo Scudetto dei conti in regola contro i maxi debiti della Juventus e di altri club blasonati.

Tra le altre ragioni che hanno comportato la penalizzazione alla Juventus è stata contestata la violazione dell’obbligo di lealtà, correttezza e probità alla base dell’ordinamento sportivo. La Juventus negli ultimi anni è stata niente affatto proba, anzi. La Juventus squadra centrale nel sistema calcistico nazionale ed europea ha dato un pessimo esempio. E merita per questo motivo, ancora di più ,una punizione esemplare.

Oltre alla perdita di punti ed eventualmente di trofei e scudetti la Juventus e le altre squadre che avessero commesso simili irregolarità potrebbero esser escluse dal beneficio fiscale del Salva Calcio. Il provvedimento, ispirato dal senatore Claudio Lotito presidente della Lazio, consente alle società sportive di spalmare in tre anni il pagamento delle tasse grazie ad un fondo di 900 milioni di euro, 500 dei quali destinati alla Serie A (leggi di più).

Io non credo sia probo, legittimo, giusto che un club come la Juventus e di tutti quelli come la Juventus che hanno così violentemente violato le regole possano beneficiare di un sostanzioso aiuto di Stato finanziato dalle tasse di tutti i contribuenti onesti. E non faccio demagogia spicciola. Il Calcio e lo Sport sono un importante comparto aziendale ed economico. Se altri settori ricevono aiuti post Covid e contro il caro energia perché dovrebbero restarne esclusi? Ma se sono state violate delle regole è giusto bloccare il contributo pubblico e destinare le risorse ad altre attività virtuose.

