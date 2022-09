Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro arriva su Canale 5 giovedì 1 settembre. Lo spettacolo ha segnato il debutto della cantante negli stadi e si è tenuto lo scorso 13 luglio. Trasmesso in diretta su RTL 102.5, l’evento arriva stasera su Mediaset, in prima serata.

30 le canzoni nella scaletta di Alessandra Amoroso a San Siro, seconda donna italiana ad esibirsi al Meazza dopo Laura Pausini. Un concerto che inizia sulle note di AleAleAle e prosegue a suon di canzoni per approdare a medley bellissimi come quello su Amore Puro e Difendimi Per Sempre ma anche Stupida / È vero che vuoi restare oppure Segreto / Stella Incantevole.

Con lei sul palco anche alcuni ospiti: i Boomdabash e Dardust. A chiudere il concerto Sorriso Grande, singolo preceduto dalla hit Camera 209.

Su Canale 5 sarà possibile seguire il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro dalle ore 21.20, anche in streaming su Mediaset Play.



La scaletta di Tutto Accade a San Siro

1. AleAleAle

2. Tutte le volte

3. Il bisogno che ho di te

4. Avrò cura di tutto

5. La stessa

6. Che sapore ha

7. Un senso ed un compenso

8. Canzone inutile

9. Buongiorno

10. Una strada per l’allegria

11. Trova un modo

12. Amore Puro / Difendimi per sempre

13. Segreto / Stella Incantevole

14. Stupida / È vero che vuoi restare

15. Sul ciglio senza far rumore / Urlo e non mi senti

16. Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

17. Tutte le cose che io so

18. Il nostro tempo

19. Immobile

20. Forza e coraggio

21. Tutto Accade

22. A tre passi da te

23. Mambo Salentino

24. Karaoke

25. Simmetria dei desideri / Il mio stato di felicità

26. Vivere a colori

27. Comunque andare

28. Piuma

29. Camera 209

30. Sorriso Grande