NCIS 20×01 debutta il 19 settembre negli Stati Uniti, su CBS e Paramount+, in coppia con lo spin-off NCIS: Hawai’i 2×01, per una première di due ore che prevede una trama crossover tra le due serie. Anche il promo dell’evento, appena rilasciato da CBS, riunisce i protagonisti di entrambi i polizieschi CBS.

NCIS 20×01 riparte dal cliffhanger con cui si era conclusa la stagione 19, quella dell’addio a Gibbs. Il nuovo agente Alden Parker (Gary Cole) è in fuga con la sua ex moglie Vivian (Terri Polo), mentre la squadra indaga su chi sia il nemico dal suo passato che intende vendicarsi e rovinargli la sua reputazione, accusandolo di omicidio. E qui entra in gioco la squadra hawaiana: chiedendo l’aiuto dell’agente speciale dell’NCIS delle Hawaii Jane Tennant (Vanessa Lachey) e lo specialista informatico Ernie Malick (Jason Antoon), che sono in città per incontrare il direttore Leon Vance (Rocky Carroll) per preparare un’esercitazione militare globale, il gruppo rintraccia il principale sospettato, Il Corvo.

L’episodio di NCIS 20×01 si intitola Una Questione di Famiglia: la sua trama prosegue nel primo episodio di NCIS: Hawai’i 2, intitolato Il Dilemma del Prigioniero, in cui la squadra di Tennant, insieme agli agenti dell’NCIS Nick Torres (Wilmer Valderrama) e Jessica Knight (Katrina Law), rintraccia la posizione del Corvo sull’isola di Oahu e scopre i suoi piani per attaccare RIMPAC (The Rim of the Pacific Excercise), la più grande esercitazione di guerra marittima internazionale al mondo.

Ecco il promo di NCIS 20×01 e le immagini promozionali diffuse da CBS per ricordare l’appuntamento col crossover che apre le due stagioni il prossimo 19 settembre.

In Italia NCIS 20×01 non andrà in onda prima dell’inverno 2023: la stagione 19 si è conclusa ad agosto, insieme alla prima di NCIS: Hawai’i, entrambe trasmesse in prima tv assoluta da Rai2.

