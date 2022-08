Il grande evento musicale di RTL 102.5 sarà trasmesso in radiovisione e in streaming in diretta per coinvolgere anche tutti coloro che non hanno potuto essere fisicamente presenti all’Arena di Verona. In questo articoli i dettagli su dove seguire Power Hits Estate 2022 in diretta oggi, mercoledì 31 agosto.

All’anfiteatro scaligero verrà premiata la canzone dell’estate 2022, che ha visto emergere qualche tormentone i cui protagonisti sono tutti presenti sul palco dell’Arena di Verona. I cantanti di Power Hits Estate 2022 sono già noti: saranno tantissimi gli ospiti sul palco per una serata musicale fiume che accontenterà tutti i gusti.

I biglietti sono andati letteralmente a ruba ma c’è ancora qualche possibilità per seguire l’evento in diretta, chiaramente da casa.

Power Hits Estate 2022 in diretta dall’Arena di Verona

Power Hits Estate 2022 verrà trasmesso in diretta su RTL 102.5 ed in streaming su RTL 102.5 Play. Sarà disponibile per la visione a reti unificate su Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW sia in televisione che sui rispettivi siti web aperti allo streaming.

Se preferite quindi ascoltare il concerto via radio, senza vederlo, ciò che fa per voi è la diretta su RTL 102.5 o Radio Zeta via sito, radio o app. Se preferite guardare il concerto in televisione, potete sintonizzarvi su TV8 oppure sul canale 36 del digitale terrestre dove troverete RTL 102.5. Chi ha Sky può seguire il grande evento musicale su Sky Uno. Chi ha NOW TV lo troverà anche lì.

Il concerto inizierà alle ore 20.45. La conduzione è affidata a Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese.