La miniserie Quiz su Rai1 porta in prima serata sull’ammiraglia della tv pubblica una storia vera capace di riempire le pagine dei giornali nel 2001, di cui molti forse ricorderanno di aver letto o sentito parlare al tg. Quiz è la storia vera e ricca di incredibili colpi di scena di Charles Ingram, l’ex maggiore dell’esercito inglese che nel 2001 ha sbancato un gioco a premi televisivo, riuscendo a vincere un milione di sterline al celebre quiz Chi vuol essere milionario? (Who Wants to Be a Millionaire? nella versione inglese).

La miniserie Quiz ricostruisce l’incredibile esperienza di Ingram (interpretato da Matthew Macfadyen) nel celebre format, adattato in oltre un centinaio di paesi nel mondo, Italia compresa, condotto per anni da Gerry Scotti su Canale5. La fortunata vittoria di Ingram, da 1 milione di sterline, si trasforma in un incubo quando il concorrente viene accusato dall’emittente del quiz di aver vinto il montepremi barando, grazie all’aiuto della moglie Diana (Sian Clifford) e del loro complice Tecwen Whittock (Michael Jibson). Una serie di colpi di tosse sarebbero stati l’escamotage utilizzato per suggerirgli le risposte corrette.

La miniserie Quiz ricostruisce la partecipazione al gioco, la vittoria e le accuse mosse al concorrente, ma soprattutto le imponenti conseguenze dell’intera vicenda, uno scandalo nazionale che ha travolto l’intera famiglia Ingram con tanto di processo penale e che è diventato un caso da prima pagina in grado di appassionare, con continui risvolti inattesi, l’opinione pubblica e la stampa britannica. L’adattamento tv in tre puntate, trasmesso da ITV nel 2020, è basato sull’omonima commedia di James Graham e sul libro Bad Show: the Quiz, the Cough, the Millionaire Major di Bob Woffinden e James Plaskett.

La miniserie Quiz, già disponibile in Italia su TIMVision, andrà in onda con i tre episodi che la compongono il 29 agosto su Rai1, a partire dalle 21.30.

Continua a leggere su optimagazine.com