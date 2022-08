Tutti quelli pubblicati almeno in vita, sostanzialmente, sono i migliori album di Michael Jackson. Ogni traccia è una hit, seppur non tutte siano passate in radio restando una chicca per i veri appassionati che conoscono tutto del Re del Pop. Inevitabilmente, l’amore del mondo per Michael Jackson è scoppiato quando nel 1979, con Off The Wall, l’ex Jackson5 ha pubblicato per la prima volta sotto la Epic Record con la produzione di quel genio del bene di Quincy Jones, che propone se stesso quando il giovanissimo Michael gli chiede aiuto per trovare un produttore.

Off The Wall (1979)

Con Off The Wall e con l’esplosiva Don’t Stop ‘Til You Get Enough tutti imparammo che esisteva un Michael Jackson oltre la prestigiosa Motown. Per molti questo disco è il primo in assoluto del Re del Pop, e in effetti Off The Wall fu il suo trampolino di lancio.

Thriller (1982)

Lo abbiamo già ribadito: quando si parla di Thriller bisogna ricordarsi che nella storia della musica c’è un prima e un dopo. Il capolavoro assoluto del Re del Pop segna l’anno zero grazie alla title track, Billie Jean e Beat It, tante lezioni di groove e sostanza, il manifesto di un genio.

Bad (1987)

Un disco che non ha bisogno di presentazioni: Bad contiene Smooth Criminal, la title-track, The Way You Make Me Feel e Man In The Mirror, ma non dimentichiamo la potentissima Dirty Diana.

Dangerous (1991)

Dangerous è il primo album senza Quincy Jones alla produzione: spesso snobato dai puristi, contiene piuttosto una serie di innovazioni sonore proprie dello stile new jack swing e tantissimi brani entrati nella storia: Who Is It, Heal The World e la rockeggiante Black Or White.

HIStory (1995)

15 brani storici e 15 inediti placcati in oro: Earth Song, The Don’t Care About Us, Stranger In Moscow e You Are Not Alone.

