C’è la data d’uscita di Manifest 4, almeno per la prima delle due parti che compongono l’ultima stagione della travagliata serie mistery/thriller. Netflix ha salvato il format dalla cancellazione voluta da NBC ed è entrata nella produzione per dare una degna conclusione alla storia con un’ultima stagione, che arriva nel catalogo della piattaforma già entro l’anno, il prossimo autunno.

La prima data d’uscita di Manifest 4 è fissata per il 4 novembre prossimo: quel giorno arriverà su Netflix la prima parte della quarta ed ultima stagione, che come già annunciato in precedenza sarà divisa in due capitoli da 10 episodi ciascuno. Un totale di 20 episodi, dunque, una stagione completa come quelle ordinate dai network generalisti, darà una chiusura definitiva all’intreccio delle vicende dei passeggeri del volo 828 della Montego Air.

Una successiva data d’uscita di Manifest 4 per la seconda parte sarà comunicata da Netflix, presumibilmente, solo dopo l’uscita della prima, che riparte da un salto temporale. La quarta stagione, ambientata due anni dopo che il brutale omicidio di Grace ha sconvolto le vite della famiglia Stone, vedrà un Ben devastato che “continua a piangere sua moglie e cerca la figlia rapita Eden“. Secondo la sinossi ufficiale, Ben “consumato dal suo dolore, si è dimesso dal suo ruolo di co-capitano della scialuppa di salvataggio, lasciando Michaela a comandarla da sola – un’impresa quasi impossibile con ogni mossa dei passeggeri ora monitorata da un registro del governo“. Ma non è finita qui, perché “mentre la data della morte si avvicina e i passeggeri crescono alla disperata ricerca di un percorso verso la sopravvivenza, un misterioso passeggero arriva con un pacco per Cal che cambia tutto ciò che sanno sul volo 828 e si rivelerà la chiave per svelare il segreto delle Chiamate in questo viaggio avvincente, sconvolgente e profondamente emotivo“.

La data d’uscita di Manifest 4 è stata ufficializzata da Netflix con la diffusione di un poster promozionale e di un breve teaser con le prime immagini dell’ultima stagione.

