Vita Spericolata di Vasco Rossi nasceva 40 anni fa dentro un’auto parcheggiata di fronte al campo sportivo di Cagliari. Lo racconta il Blasco stesso in un post pubblicato oggi, sabato 27 agosto, per ricordare quel momento in cui riuscì a trovare l’incipit che divenne un fiume in piena.

Come ricorda Vasco, in quell’occasione si trovava all’interno di un’auto con la delusione di aver visto un suo concerto annullato per via della pioggia. Così, dal mangianastri, arrivavano le note di Tullio Ferro che il rocker di Zocca ascoltava da almeno 6 mesi, determinato a trovare il tempo giusto per scovare le parole più in linea con l’arrangiamento.

Così, in quell’auto e sotto la pioggia, con la serotonina calante per via dell’annullamento del concerto, Vasco Rossi riuscì a trovare le prime parole di quel brano che un giorno avrebbe portato al Festival di Sanremo. Era il 27 agosto 1982.

“40 anni fa in Sardegna stava nascendo Vita Spericolata. Improvvisamente. Finalmente. Dopo 6 mesi che la musica di Tullio Ferro girava nel mio mangianastri e non riuscivo a trovare le parole perché volevo un testo all’altezza della musica. Ad un certo punto è sbocciata questa canzone una sera davanti al campo sportivo a Cagliari. Vuoto perché stava piovendo e il mio concerto era stato annullato. Stavo in macchina e c’era una grande tristezza perché quando pioveva il concerto saltava. E all’improvviso mi uscì ‘voglio una vita’. A quel punto ho detto ‘maleducata, spericolata come minimo’. Voglio una vita di quelle che non dormi mai. È una di quelle canzoni che da sole posso dare un senso a tutta una carriera artistica. Vita Spericolata è una perfetta fotografia degli anni ‘80″.

Inevitabilmente, Vita Spericolata di Vasco Rossi è una delle canzoni più belle della musica italiana, nonché un vero e proprio inno generazionale come Siamo Solo Noi.

Il brano fu poi inserito nel disco Bollicine (1983) che, oltre alla title track, contiene grandi classici come Una Canzone Per Te e Portatemi Dio.

Oggi Vita Spericolata è una canzone che non deve mai mancare nella scaletta dei concerti di Vasco, come Albachiara, Colpa D’Alfredo, C’è Chi Dice No, Gli Spari Sopra, Fegato Fegato Spappolato, Siamo Solo Noi, Stupendo e tantissime altre.

La genuinità di Vita Spericolata di Vasco Rossi non fu premiata dal Festival, nel quale il rocker di Zocca si classificò al penultimo posto, ma il successo non tardò ad arrivare.

