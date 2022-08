Siete alla ricerca dei migliori smartphone per anziani? Abbiamo pensato di fare una piccola selezione per voi per aiutarvi nella scelta, che spesso può rivelarsi, senza i giusti accorgimenti, parecchio insidiosa. Decidere per un modello piuttosto che per un altro all’apparenza potrebbe sembrare semplice, ma ci sono cose che dovreste assolutamente sapere prima di affrontare la spesa.

Artfone C1

Tasti grandi, funzione SOS per le emergenze, suonerie alte, batteria di lunga durata, ma anche chiamate rapide, torcia, radioFM e supporto DualSIM (qualora dovesse servire): diteci cos’altro volere di più da uno smartphone per anziani, noi proprio non riusciamo ad immaginare dispositivo più utile allo scopo, soprattutto visto il prezzo cui è venduto, pari a 30,99 euro. Potreste volerlo provare e noi, nel caso, lo capiremmo benissimo.

Artfone C1 Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi | Funzione... ✅ Fatto su misura, semplice e pratico: Il telefono per anziani è...

✅ Funzioni speciali: ① Pulsante di Emergenza: In caso di emergenza...

Brondi Amico Smartphone S

Questo è un altro fidato compagno che potrebbe accompagnarvi durante le vostre giornate: parliamo di uno smarphone per anziani a tutti gli effetti, dotato delle stesse funzioni (anche se in cbiave semplificata) dei dispositivi tradizionali: tecnologia 4G, schermo da 5.7 pollici, connettività Bluetooth e Wi-Fi. In caso di emergenza, potrete facilmente inviare una richiesta di aiuto ai vostri contatti preferiti tramite il tasto SOS. La funzione di ‘Controllo remoto‘ permetterà ad una persona di vostra fiducia di aiutarvi a modificare le impostazioni del telefono dall’esterno, pur non essendo fisicamente presenti con voi, tutto tramite un semplice SMS dal vostro device. Il prezzo di Brondi Amico Smartphone S è di 103,90 euro.

Brondi Amico Smartphone S - Smartphone Dual Sim, Nano Sim, Android,... Il display da ben 5.7” dell’Amico Smartphone S renderà ancora...

Il sentirsi protetto è un principio che abbiamo sempre considerato...

SAIET Link 4

Volevate un dispositivo a conchiglia, da poter riporre comodamente in tasca? Questo telefono potrebbe fare al vostro caso: parliamo sempre di uno dei migliori smartphone per anziani di agosto 2022, dotato di tasti e lettere grandi, WhatsApp e tasto SOS. Il device risponde bene ai comandi, offre un audio pulito ed uno schermo nitido per ricevere videochiamate e visualizzare contenuti multimediali. Il prezzo è di 109,87 euro.

SAIET 13500951

Il device è stato concepito per un uso facilitato da parte degli utenti senior, con icone grandi e tasto SOS dedicato. L’audio offre un volume piuttosto alto ed il display ben si presta a tutti i tipi di visualizzazioni (il sensore di luminosità semplificherà la lettura hanno a coloro che hanno problemi di vista). Molto bene l’utilizzo di WhatsApp semplificato, con tasto dedicato ed icona grande per poterlo avviare senza problemi. Potrete anche scaricare tutte le altre applicazioni che desiderate dal Google Play Store. Il prezzo di questo smartphone per anziani è pari a 149,90 euro.

SAIET 13500951, Smart Senior Cellulare Smart per Anziani, nero con... Ideato per facilitare l'uso dei senior, con icone grandi e tasto sos;...

Memoria interna 16 GB totale, espandibile a 48gb con micro SD da 32 GB...

Emporia SMART.4

Quest’ultimo modello pure promette molto bene: è dotato di un tasto di emergenza per poter contattare automaticamente fino a 5 contatti preferiti fino a che qualcuno di loro non risponde con allegate le coordinate GPS ed emissione di un segnale acustico parecchio forte per avvisare del pericolo che si sta correndo i vicini di casa e tutti quelli che potrebbero soccorrere la persona in difficoltà; il telefono passa da solo alla modalità altoparlante per una praticità che non andrebbe mai data per scontata. Ci sono anche tante funzioni incluse: WhatsApp, torcia, lettore QR Code, lente di ingrandimento, etc. Il prezzo è di 169,99 euro.

Emporia SMART.4 - Smartphone 4G per Anziani, Volume alto, Display... Emporia è il marchio di telefoni senior più venduto in Germania. Per...

Il pulsante d'emergenza Emporia racchiude 5 fasi: Dopo aver premuto il...

