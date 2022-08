Nelle ultime ore è stata sganciata una vera e propria bomba di mercato per quanto riguarda il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. L’incredibile notizia ha già fatto il giro su tantissime testate, quotidiani e siti online: il Manchester United (club di Premier League) avrebbe chiesto Victor Osimhen in cambio di 100 milioni di euro più il cartellino di Cristiano Ronaldo; questo è ciò che ha riportato stamattina il noto quotidiano torinese ‘Tuttosport’. L’attaccante portoghese giungerebbe nel club azzurro con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione in corso, termine del suo contratto con i Red Devils, anche se il club inglese ha l’accordo per estendere il contratto di un altro anno.

Per quanto riguarda la questione stipendio, il potente procuratore di CR7, Jorge Mendes, avrebbe anche individuato il modo per venire incontro al Napoli in termini economici. Ad oggi, Ronaldo percepisce 23,5 milioni di euro netti a stagione: i primi due mesi (ossia 4 milioni) sono esclusi perché già pagati dal Man United, mentre, per i rimanenti 20 milioni, il club inglese dovrebbe essere lui a pagare il 75% dell’ingaggio. Se così fosse la condizione sarebbe perfetta per riuscire a chiudere l’affare che condurrebbe Osimhen nella squadra di proprietà del Lancashire and Yorkshire Railway.

Tuttavia, come riporta il quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, nell’edizione online di questa mattina, Jorge Mendes ci sta provando seriamente nel portare Ronaldo al Napoli, ma a quanto pare ADL accetterebbe questa clamorosa operazione solo con circa 140 milioni cash messi sul piatto. Ad ogni modo, l’agente portoghese, che tra l’altro assiste anche un altro obiettivo del club partenopeo (Keylor Navas), vuole accontentare il campione 37enne e portarlo in una squadra che milita in Champions League. Ora come ora, non vi è nulla di concreto, ma le voci sono sempre più insistenti e questa trattativa si rivelerebbe davvero una super bomba.

