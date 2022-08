Viaggiare negli Usa è il sogno di un gran numero di persone. A volte, anche i sogni possono diventare realtà e, una volta trovate le risorse economiche, ecco che si può provvedere a organizzare il tutto. C’è un aspetto, però, da considerare in via prioritaria, ovvero la richiesta e l’ottenimento di un’apposita autorizzazione, come l’ESTA per recarsi in territorio americano.

L’ESTA e il visto si possono considerare le due principali soluzioni. Nello specifico, l’ESTA è un’autorizzazione di viaggio digitale che serve per poter accedere al suolo americano senza avere un visto. La richiesta dell’ESTA può avvenire interamente online, dopo aver compilato l’apposito modulo di richiesta. Il vantaggio è pratico, visto che si risparmia tempo, ma anche economico, dal momento che il costo dell’ESTA, a persona, è pari a 39.95 euro. Per effettuare il pagamento, si possono usare un po’ tutti gli strumenti maggiormente diffusi per le transazioni online, come Visa, Mastercard, Postepay o PayPal. In seguito al pagamento, l’utente riceverà una email e un sms: mediamente, per l’ottenimento dell’autorizzazione, serve attendere tre giorni. Selezionando, all’interno del modulo di richiesta, la specifica voce “Consegna urgente”, ecco che l’autorizzazione, in media, può essere concessa anche nel giro di un’ora. Interessante notare come si possa scegliere pure una data di arrivo differente rispetto poi a quella che viene inserita all’interno dell’apposito modulo da compilare.

Quando serve fare richiesta di un ESTA

Se la vostra intenzione è quella di viaggiare negli Usa per una vacanza, ma anche per motivi di lavoro o molto più semplicemente se dovete fare scalo o transitare nel Paese, c’è bisogno di richiedere l’ESTA per gli Stati Uniti. Poco importa il mezzo con cui ci si sposta.

È un documento necessario anche per i bambini. Tutti coloro, infatti, che si trovano sul suolo americano e non sono dotati di un ESTA valido, non potranno imbarcarsi e nemmeno svolgere il check-in. Esistono anche dei casi di esenzione in relazione all’obbligo di ottenere l’ESTA, ma riguardano solo ed esclusivamente i viaggiatori che sono dotati di un passaporto americano, canadese oppure hanno ottenuto un visto per viaggiare negli Stati Uniti.

Cosa cambia tra un visto e l’ESTA? In realtà, le differenze sono molto semplici, dal momento che il visto costa di più e comporta la necessità di aspettare più tempo prima di riceverlo. Inoltre, per poter fare richiesta di un visto per gli Usa serve andare in un consolato o in un’ambasciata, mentre la richiesta dell’ESTA si può inviare direttamente sul web, come spiegato anche nel seguente video: https://www.youtube.com/channel/UCQ4Z0k5Qy-w0uw9lWdEZ4vA/playlists.

Per quanto dura l’ESTA

Dall’esatto momento in cui si provvede al rilascio dell’ESTA, questo documento presenta una validità pari a due anni. La validità dell’ESTA USA copre un periodo di tempo che consente di accedere al territorio a stelle e strisce senza limiti. C’è da sottolineare, però, come ciascun soggiorno o vacanze negli Usa può avere una durata massima pari a tre mesi. Attenzione, dal momento che tale vincolo si riferisce anche al Canada, Messico e le isole dei Caraibi. Qualora l’intenzione fosse quella di restare negli Stati Uniti per più tempo, allora conviene fare richiesta di un apposito visto.

Quali sono i requisiti da rispettare per ottenere l’ESTA

In periodo di pandemia, è chiaro che è necessario rispettare tutte quelle misure che vengono decise dal Governo per contrastare la diffusione della pandemia. Inoltre, nel momento in cui si mette piede sul suolo americano, è necessario dimostrare che si lascerà il Paese, ovvero è sufficiente mostrare il biglietto di ritorno oppure di transito.

La richiesta dell’ESTA serve anche nel caso in cui la destinazione del proprio viaggio non corrisponda agli Usa, ma invece a Porto Rico, Guam, l’Alaska, le Hawaii, le Isole Vergini Americane oppure le Isole Marianne Settentrionali. Se avete la cittadinanza di un Paese tra Corea del Nord, Iraq, Libia, Somalia, Yemen, Cuba, Sudan oppure Siria, oppure avete viaggiato in questi stati dopo il 10 marzo del 2011, è necessario fare richiesta di un visto e non si può richiedere l’ESTA.

Continua a leggere su optimagazine.com