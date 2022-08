Aka7even annulla concerti già in programma nell’ambito del suo tour estivo: cosa sta succedendo? L’artista stesso comunica via social di essere costretto ad annullare i prossimi eventi in programma. Stop al tour, concerti sospesi per il giovane cantante emerso in seguito alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Nello specifico si tratta delle tappe a Militello per il Summer Fest (Catania) e a Rocca di Capri Leone (Messina), in programma per i prossimi giorni, che non potranno svolgersi. Non è possibile neanche rimandare gli appuntamenti dal vivo. Per ora si parla di cancellazione dovuta a motivi di salute del cantante, che non sarebbe in grado di salire sul palco per tenere uno spettacolo dal vivo.

Il perché lo rivela lo stesso Aka7even: gli è stato trovato un nodulo alle corde vocali, che gli impedisce di tenere fede ai prossimi impegni della tournée.

“Il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile. Ogni data sold out e ovunque in tantissimi. Però, ogni tanto, quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono. In più, in seguito a un controllo, hanno trovato un nodulo sulle corde vocali“, le parole del cantante sui social.

“L’alternativa era fare le due date in playback totale. Ma come sapete i live per me sono la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così”, ha aggiunto.

Cosa sono i noduli alle corde vocali

I polipi, o noduli, alle corde vocali sono escrescenze benigne. Tali escrescenze possono formare in diverse zone del corpo, nel caso di Aka7even si sono formati appunto sulle corde vocali e gli rendono impossibile il parlare e il cantare. Le corde vocali sono infatti responsabili della produzione dei nostri suoni e sono fondamentali sia per parlare che per cantare. Si tratta di corde che vibrano in seguito al passaggio dell’aria e che consentono all’essere umano di emettere un suono.

Quando si formano noduli alle corde vocali, la loro funzione originaria viene compromessa. Le cause sono da ricercarsi nell’uso eccessivo o nell’abuso della propria voce. Ed è proprio quello che è successo ad Aka7even, che ha probabilmente sforzato la sua nell’ambito del tour. Ora il cantante dovrà osservare un periodo di riposo e silenzio.