Aka 7even in tour in estate: dopo i concerti nei club, il cantante annuncia una serie di appuntamenti dal vivo in corso di svolgimento e in programma per i prossimi mesi.

Sarà un’estate all’insegna della musica dal vivo quella di Aka 7even, atteso in concerto in tutta la penisola Live show con dj ad ingresso gratuito e concerti con band, sono le due attività live in programma per l’artista. In caso di di concerto con band con biglietto a pagamento, i fan potranno acquistarli su TicketOne, sia online che nei punti vendita fisici di tutta la penisola.

Aka 7even presenterà finalmente dal vivo i brani rilasciati negli ultimi due anni, dal percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi ai singoli più recenti. Non mancherà in scaletta il singolo Come la prima volta, l’ultimo a guadagnare la rotazione radiofonica in ordine di tempo. Il brano è prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) e accompagnato dal video ufficiale diretto da Simone Peluso.

Aka 7even ha preso parte anche alla registrazione degli strumenti in studio e sarà sul palco nelle prossime settimane per un bagno di folla musicale che ha atteso a lungo.

Qui sotto gli appuntamenti.

Aka 7even in tour in estate: i concerti

9 LUGLIO – ALBATROSS – CASTELLANETA MARINA (TA)

live show con dj – ingresso gratuito

19 LUGLIO – RIO BO – GALLIPOLI (LE)

live show con dj – ingresso gratuito

5 AGOSTO – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

live show con band

9 AGOSTO – PIAZZA XX SETTEMBRE – CIVITANOVA MARCHE (MC)

live show con band – ingresso gratuito

11 AGOSTO – AREA EVENTI VALMONTONE OUTLET – VALMONTONE (RM)

live show con dj – ingresso gratuito

16 AGOSTO – CAMPO SPORTIVO “OSOLAI” – DORGALI (NU)

live show con dj – ingresso gratuito

17 AGOSTO – CASTELLO DI SANTA SEVERA – SANTA MARINELLA (RM)

live show con band

23 AGOSTO – FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” – PORTO CERVO (SS)

live show con dj – ingresso gratuito

