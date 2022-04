Esce il 6 maggio Come La Prima Volta di Aka 7even, il nuovo singolo che porterà con sé quattro concerti speciali. Il cantante è pronto a tornare in radio e a far ritorno dal vivo, sul palco di 3 città italiane per 4 appuntamenti attesi all’inizio del mese di giugno a Roma, Napoli (doppia data) e Milano.

Nel nuovo singolo, Aka 7even ha preso parte ala produzione del brano e anche alla registrazione degli strumenti in studio.

I concerti di Aka 7even

Sono quattro i concerti di Aka 7even in programma a giugno. Si parte il 3 dall’Atlantico Live di Roma per far tappa a Napoli per un doppio evento. Nella sua città Natale, infatti, Aka 7even fissa due concerti alla Casa della Musica che si terranno rispettivamente il 5 e il 6 giugno. La prima data ha fatto registrare il tutto esaurito mentre sono ancora disponibili biglietti per la seconda data.

Il 9 giugno, infine, Aka 7even è atteso al Fabrique di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita fisici autorizzati.

3 GIUGNO – ATLANTICO – ROMA

5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold out

6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO

Come La Prima Volta di Aka 7even

Come La Prima Volta di Aka 7even sarà in radio e negli store digitali dal prossimo 6 maggio. Il nuovo singolo è perfetto per questo periodo dell’anno e racconta l’arrivo dell’estate, attraverso il periodo che congiunge la primavera con il calore estivo. Alla produzione del brano c’è lo stesso Aka 7even con Max Kleinz (Cosmophonix) per un mood leggero e frizzante che trascina immediatamente l’ascoltate nel pieno dell’estate, fino a vedere l’alba che sta tornando “come la prima volta”.