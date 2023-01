Perché si parla tanto di Aka7even e Martina Miliddi? La coppia torna al centro dei gossip per un repost ad opera del cantante. Aka7even ha condiviso su Instagram una storia di Martina Miliddi in cui era taggato e subito è scattato il toto ritorno di fiamma. Sarà davvero così?

Le nostre fonti ci dicono che tra Aka7even e Martina Miliddi non c’è alcun ritorno di fiamma. Martina risulta ancora felicemente fidanzata con Raffaele Renda, nuovo compagno dopo la fine della storia con Aka7even. Ma occorre fare un passo indietro per chiarire il rapporto interpersonale tra Martina e Luca.

Era il 2020. I due partecipavano ad Amici di Maria De Filippi e sui banchi di scuola è emersa qualche simpatia reciproca, sfociata in una storia d’amore. La coppia ha condiviso momenti felici, salvo poi lasciarsi. Martina Miliddi, allora, ha iniziato a frequentare Raffaele Renda, con il quale ancora oggi risulta in una storia d’amore importante.

Poi il tag ad Aka7even. Spinta da una serie di ricordi, Martina ha menzionato l’account ufficiale di Aka7even tra le sue storie. Aka7even l’ha caninamente reputata scatenando il gossip. Ma non solo la condivisione della storia: Martina era stata già intercettata al concerto che Aka7even ha tenuto in Sardegna e questa presenza è stata inizialmente interpretata con un nuovo avvicinamento, salvo poi essere smentito dalla relazione ancora in corso tra Martina e Raffaelle Renda.

Come stanno le cose, allora, tra Aka7even e Martina Miliddi? I due sono rimasti in buoni rapporti, anche dopo la fine della loro relazione. Non ne hanno mai fatto mistero, del resto. I fan della coppia dovranno rinunciare al sogno di vederli di nuovo insieme. Tra i due non c’è alcun ritorno di fiamma… almeno alla data odierna.