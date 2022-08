Si può parlare dei migliori album dei Led Zeppelin senza fare a pugni con l’interlocutore. Il power quartet britannico rende sempre tutto difficile: come quando si parla dei Beatles, dei Doors e dei Rolling Stones (anche dei Queen, diciamolo), cercare il meglio o il peggio di una band rivoluzionaria è frustrante, perché una scelta potrebbe escludere l’altra.

Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John “Bonzo” Bonham sono stati una bomba rock’n’roll, hanno gettato le basi dell’heavy metal e hanno esplorato tantissime sonorità, tanto da contaminarsi fino all’ultimo brano pubblicato.

Led Zeppelin (1969)

Good Times Bad Times, You Shook Me, Dazed And Confused e Communication Breakdown: un primo album col botto, una bomba che presto avrebbe devastato il mondo.

Led Zeppelin II (1969)

Nuovo giro, nuova bomba: Led Zeppelin II contiene Whole Lotta Love, Heartbreaker e Ramble On, pietre miliari del rock e grandi esempi di stile, compresa la strumentale Moby Dick che sfoggia tutte le doti percussive di John Bonham.

Led Zeppelin IV (1971)

Probabilmente Led Zeppelin IV è la fucina di tutta la scena alternativa che sarebbe esplosa dagli anni ’80 in poi. Dalla prima traccia, Black Dog, i Led Zeppelin si impongono nuovamente sulla scena con il loro sound essenziale ma feroce. Uno stop, un riff, un altro stop, con una band sempre più informa e sempre più ispirata. Non a caso Led Zeppelin IV è il disco di Stairway To Heaven, un viaggio mistico e sinfonico, e di Rock And Roll, la nemesi della pace.

Physical Graffiti (1975)

Se ogni band ha l’episodio monumentale, tra i migliori album dei Led Zeppelin non può mancare Physical Graffiti, dove trovano spazio schianti blues come Custard Pie e vere e proprie suite da maestro come Kashmir e In The Light.

