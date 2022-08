Quando si cerca di stilare una classifica dei migliori album dei Queen si rischia di fare a botte, perché la band di Freddie Mercury fa parte di quell’universo di intoccabili abitato anche dai Beatles, dai Rolling Stones e tantissimi altri nomi che hanno fatto la storia del rock e del pop.

Sheer Heart Attack (1974)

Sheer Heart Attack è il primo successo commerciale dei Queen, un vero e proprio vademecum di glam rock e teatralità. Il piatto forte è inevitabilmente Killer Queen, ma ci sono anche Stone Cold Crazy e Now I’m Here. Con questo disco i Queen gettano le basi per tutto ciò che verrà dopo, specialmente nell’album successivo.

A Night At The Opera (1975)

Per spiegare perché A Night At The Opera faccia parte dei migliori album di Queen basta fare il nome di Bohemian Rhapsody, l’opera sinfonica che ha diviso in due il mondo del rock, creando un prima e un dopo.

News Of The World (1977)

Se esiste al mondo un disco pieno di successi, quello è News Of The World: la storia dei Queen continua dopo Bohemian Rhapsody e Somebody To Love (da A Day At The Races, 1976), e in questo album troviamo altri brani rivoluzionari e immortali: We Will Rock You e We Are The Champions. Serve forse altro?

The Works (1984)

In The Works, sostanzialmente, troviamo tutta la musica più bella degli anni ’80. Stiamo parlando di Radio Ga Ga, It’s A Hard Life, I Want To Break Free e Hammer To Fall.

A Kind Of Magic (1986)

Dalla prima all’ultima traccia, A Kind Of Magic conferma i Queen come patrimonio assoluto del rock: dopo la title track troviamo pietre preziose come One Vision, Who Wants To Live Forever e Friends Will Be Friends.

Innuendo (1991)

Bellissimo, ma tanto triste. Innuendo non può mancare tra i migliori album dei Queen, grazie a brani come la title track, The Show Must Go On e I’m Going Slightly Mad.

