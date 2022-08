In estate, specialmente in vacanza, i pericoli per la nostra salute sono molteplici. Gli occhi sono sposti a molti rischi, dovuti a vari fattori, specialmente all’effetto dei raggi del sole. Spesso però si prendono precauzioni per le scottature, si temono meduse e insetti, ma si fa l’errore di sottovalutare l’importanza di occuparsi dei nostri occhi. Il presidente della Società Oftalmologica italiana (Soi) Matteo Piovella invita a non lasciarsi cogliere impreparati consigliando di “evitare l’uso di lenti a contatto per fare il bagno” e “utilizzare cappellini e occhiali da sole, anche nei bambini, per difendere l’occhio dai raggi UVA“.



L’effetto degli ultravioletti diventa più forte a causa del riflesso su sabbia e acqua e possono provocare una serie di patologie più o meno gravi, che richiedono terapie tempestive, come “congiuntivite attinica o fotocheratite, ovvero una ustione della cornea, che si manifesta con dolore, sensibilizzazione, occhio rosso intorno all’iride”.



Se si verifica questo problema bisogna ricorrere a terapie specifiche tempestivamente. I sintomi sono molto fastidiosi e il ritorno alla normalità è lento. Per questo motivo è sempre opportuna una adeguata prevenzione. Piovella consiglia inoltre di usare gocce lubrificanti perché il caldo provoca l’evaporazione del film lacrimale.



Attenzione poi alle “infezione batteriche o fungine, legate all’uso di lenti a contatto. Bisogna evitarne l’utilizzo quando si fa il bagno – spiega lo specialista – perché le conseguenze, in alcuni casi, possono essere molto gravi”.