Waze, la famosa applicazione gratuita di navigazione stradale per dispositivi mobili basata sul concetto di crowdsourcing, è stata rinnovata con il lancio di una nuova funzione per la navigazione introducendo quella che la stessa app definisce un’esperienza di guida rétro. Insomma, si tratta di una fantastica modalità che ci permette di viaggiare indietro nel tempo, con la possibilità di selezionare ben tre periodi ispirati agli anni ’70, ’80 e ’90.

Per coloro che sono nostalgici della discoteca selezionano gli anni ’70, quelli per le iconiche lezioni di aerobica gli anni ’80 oppure per le intramontabili canzoni pop gli anni ’90. Le nuove generazioni si troveranno immersi in un mondo completamente nuovo grazie ai questi temi, mentre gli utenti più “maturi” avranno la possibilità di rivivere l’esperienza passata tuffandosi nuovamente nei tre periodi sopra citati. Per quanto riguarda gli anni ’70, la modalità da selezionare è Trendy, per gli anni ’80 abbiamo A palla!, mentre per gli anni ’90 troviamo Al top. Per poter impostare il mood preferito occorrerà andare sulla voce ‘Il mio Waze’, fare tap sul proprio nome utente, aprire la nuova sezione ‘Umori’ e cliccare sul ‘mood’ favorito.

La fantastica novità di Waze non termina certo qui: infatti, grazie al nuovo aggiornamento, gli utenti potranno personalizzare anche l’icona di navigazione, impostando il mezzo preferito che più li rappresenta. Si potrà tornare nel mondo degli hippie degli anni ’70 con l’incredibile Hippie Van, entrare nel fantastico periodo degli anni ’80 con il Bolide Rosso (facendo riferimento alla nostalgica Supercar) oppure immergersi negli anni ’90 e impostare la classica due posti SUV4EVA. In questo caso, per modificare quindi il puntatore dell’app con una di queste tre speciali auto, occorrerà cliccare su ‘Il mio Waze’, aprire la voce ‘Impostazioni’, andare poi su ‘Visualizzazione mappa’ e cliccare su ‘Icona auto’. Come ultima novità, l’update dell’app di navigazione permette agli utenti di personalizzare la voce con un DJ anni ’70, un coach di aerobica anni ’80 o una pop star anni ’90 (tutte e tre le opzioni, però, sono solamente in lingua inglese, francese o portoghese).

