The Cleaning Lady non va in onda su Italia1. Stasera, lunedì 8 agosto, la serie tv salta la programmazione: al suo posto c’è la partita di Coppa Italia Bologna-Cosenza, e a seguire, in seconda serata, il programma di highlights con il meglio del match di calcio.

Stasera doveva essere trasmesso l’episodio 1×07, che a questo punto verrà proposto, salvo variazioni, lunedì 15 agosto, sempre in seconda serata. La trama dell’episodio è la seguente:

I problemi coniugali di Thony vengono amplificati quando Marco pone domande difficili sui suoi metodi in cui lei ottiene le cure per Luca. Arman è determinato a uscire da Hayak, ma Garrett è deciso a sventare i suoi piani.

La serie racconta la doppia vita di Thony De La Rosa, ex medico cambogiano-filippino, che per salvare la vita di suo figlio di cinque anni che una malattia rara e ha bisogno di cure d’avanguardia, accetta di fare due lavori; donna delle pulizie e medico all’interno di una pericolosa organizzazione criminale. La paga è alta e potrebbe aiutarla a curare suo figlio. Thony inizia a condurre una doppia vita, tra agenti dell’FBI in cerca della verità, l’amore per il figlio e un lavoro molto “sporco”.

Protagonista è l’attrice francese Élodie Yung, nota per il ruolo di Elektra nella serie Daredevil, qui nei panni di Thony De La Rosa; Adan Canto nei panni di Arman Morales, un gangster associato a un potente cartello criminale che opera a Las Vegas che accetta di proteggere Thony e aiutare suo figlio in cambio dei suoi servizi come donna delle pulizie; Oliver Hudson è Garrett Miller, un agente dell’FBI che insegue Thony nel suo tentativo di trovare Arman; Martha Millan è Fiona De La Rosa, cognata e amica più intima di Thony; Sebastien e Valentino LaSalle interpretano Luca De La Rosa, figlio di Thony; Sean Lew è Chris, il figlio di Fiona; e Faith Bryant è Jaz, la figlia di Fiona.

L’appuntamento con The Cleaning Lady su Italia1 è quindi rimandato al 15 agosto, a partire dalle 23:10.

