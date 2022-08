L’intestino è l’organo del corpo umano che ha il compito di assorbire le sostanze nutrienti presenti negli alimenti. Ha un ruolo fondamentale per il nostro benessere e un suo malfunzionamento può avere conseguenze molto gravi sulla salute. Problemi all’intestino possono causare stitichezza, stipsi, diarrea, fino a disturbi più gravi che coinvolgono anche altri organi.



Oltre all’assorbimento dei nutrienti e all’eliminazione di sostanze non utili al nostro organismo, l’intestino svolge un importante ruolo di regolatore delle funzioni immunitarie e del metabolismo.



Per prenderci cura della salute del nostro intestino è opportuno far attenzione a una serie di abitudini che possono influenzarne il funzionamento.



Innanzitutto è bene idratarsi. Bere molta acqua aiuta a migliorare la salute dell’intestino. Dato che assorbe molte sostanze, l’acqua aiuta a eliminare le sostanze che possono essere dannose al nostro corpo e favorisce le escrezioni.



Mangiare frutta e verdura è una buona prassi per la salute dell’intestino. Grazie al loro apporto di fibre favoriscono la formazione delle feci e proteggono le pareti intestinali dall’azione di sostanze nocive. Per lo stesso motivo la nostra dieta dovrebbe essere ricca anche di legumi e cereali integrali.



I grassi facilitano l’eliminazione delle feci, rendendole morbide, grazie alla secrezione di bile e a un’azione detergente sulle pareti dell’intestino. In particolare è consigliabile consumare olio extravergine d’oliva e frutta secca, che contengono rispettivamente grassi monoinsaturi e polinsaturi, ottimi antinfiammatori. Al contrario, i grassi saturi possono causare danni alla mucosa intestinale a causa dei loro effetti infiammatori.



Infine, come dimostrato da diversi studi, gli alimenti fermentati hanno un effetto benefico sul nostro intestino. La fermentazione fornisce agli alimenti vitamine e altre sostanze utili alla salute dell’organismo, come gli aminoacidi