Gli auguri di Fedez a J-Ax arrivano via social, nel ricordo di un abbraccio indimenticabile che sancisce la loro riconciliazione. Oggi, venerdì 5 agosto 2022, J-Ax compie 50 anni. Era infatti il 1972 quando vedeva la luce e oggi festeggia in famiglia. Al suo fianco, sul letto, nell’immagine condivisa su Instagram, suo figlio.

“Mi dicono che questo sia un compleanno importante”, scrive lo “zio” d’Italia sui social, che svela anche i suoi progetti per il 50esimo anno di età: lo trascorrerà in famiglia, a giocare con il figlio e con il cane. Poi andrà a suonare.

“Lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto. Poi dopo averli messi a letto, andrò a suonare”, aggiunge.



“Ho tutto quello che mi serve. Una volta pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dai torti subiti.

Oggi provo solo una grande gratitudine. Sono grato alla mia famiglia, ai miei amici e a quel pezzo importante d’Italia che mi ha permesso di essere J.Ax per tutto questo tempo, parlo di voi. Grazie davvero mother***kers”, le parole del rapper che oggi spegne le candeline e compie il giro di boa del quarto di secolo.

Tanti gli auguri da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Non poteva mancare Fedez, suo amico di vecchia data, poi divenuto un nemico. I due si sono riconciliati di recente e hanno dato vita al progetto LoveMi. Proprio in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento benefico hanno confermato di essersi chiariti: Fedez e J-Ax sono tornati amici.

Non potevano quindi mancare gli auguri di Fedez a J-Ax oggi, in occasione dei 50 anni dello “zio”, in un abbraccio commosso che ha fatto sognare tutti. Fedez ha condiviso il momento della riconciliazione nelle sue storie su Instagram e ha menzionato J-Ax con un messaggio di auguri.

