Qualcuno potrebbe dire che Victoria Cabello sta sputando nel piatto in cui ha mangiato, altri ancora prendere le sue parti tirando un sospiro di sollievo perché rinsavita, fatto sta che la sua ultima intervista ha messo tanta carne al fuoco e le polemiche potrebbero travolgerla. Chi segue la conduttrice sa bene che in passato ha fatto parte della giuria del talent show di Sky e proprio i personaggi che girano, o giravano, intorno al programma sono finiti nel suo mirino a cominciare da Simona Ventura.

Nella sua intervista rilasciata al Corriere.it (qui la versione integrale) la Cabello ha sottolineato il fatto che Simona Ventura non è mai stata generosa con lei, anzi, e che nel corso degli anni si è sentita la sua riserva avendola sostituita a Quelli che il Calcio e a X Factor:

“Sono la panchinara…Ho sempre stimato tantissimo Simona Ventura, è stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione. Il suo Sanremo era modernissimo, c’era un mondo dentro, certo non c’erano gli ospiti purtroppo… ma non per colpa sua. Poi Simona non è stata generosissima con me, però pazienza, sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”.

Altra storia la sua avventura a X Factor che lei ammette di aver quasi rimosso perché un mondo molto lontano dal suo. Il talent in realtà è uno ‘scontro tra gli ego dei giudici’ e lei non amava urlare per farsi ascoltare e nemmeno mandare in frantumi i sogni dei ragazzi sul palco:

“Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una stronza isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata”.

Victoria Cabello non ha peli sulla lingua e chi la segue lo sa bene ma quando arriva il momento di sbilanciarsi su Mika, Morgan o Fedez, si tira indietro, chi avrà l’ego più grande tra i tre? Adesso non ci rimane che attendere la risposta di Simona Ventura.