Dopo tanta attesa, oggi giovedì 14 luglio sappiamo finalmente quando inizia X Factor 2022, il talent show di Sky Uno. Nei mesi scorsi sono stati resi noti i nomi dei giudici e della conduttrice; nell’ultima ora dai canali social ufficiali del format per nuovi talenti è stata comunicata la data di inizio della nuova stagione.

Quando inizia X Factor 2022

Come comunicato dallo stesso staff del talent di Sky Uno, la nuova stagione di X Factor partirà giovedì 15 settembre 2022. La prima puntata andrà in onda alle 21:15. Lo staff comunica: “Sono solo nove giovedì che ci separano dalla prima puntata”.

L’edizione 2021 si è conclusa con la vittoria di Baltimora, cantautore del team di Hell Raton. Il talent di Sky Uno è stata la rampa di lancio per molti artisti che oggi dominano la scena italiana: Giusy Ferreri ha spiccato il volo dopo la prima edizione del 2008, così come Marco Mengoni che ha vinto la terza edizione dalla squadra di Morgan.

Ancora, X Factor ha lanciato Francesca Michielin, Chiara Galiazzo e Michele Bravi, oltre a Lorenzo Fragola, Anastasio e, ovviamente, i Maneskin. Ogni anno di fronte ai giudici si mettono in gioco tantissimi nuovi talenti da scoprire, ed è già tanta la curiosità per ciò che succederà in questa nuova edizione.

Le novità di X Factor 2022

La prima novità della nuova edizione di X Factor arriva dal tavolo dei giudici. Il team è stato completamente rinnovato e sarà composto da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, mentre la conduzione sarà affidata a Francesca Michielin.

Per il momento non si hanno notizie sulle audizioni. Per seguire la diretta sarà necessario sintonizzarsi su Sky Uno o accedere a NowTV previo abbonamento.

Con questa edizione il talent show giunge alla sedicesima stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com