Si parlava di indiscrezioni, poi la conferma: Morgan a X Factor 2023 sarà giudice dopo 9 anni di assenza. Dopo i primi rumor dei mesi scorsi, Marco Castoldi è stato confermato per far parte del tavolo dei giudici nella prossima stagione del talent show targato Sky.

Morgan a X Factor 2023: una lunga storia

Quella di Morgan a X Factor è una lunga storia. Il cantautore di Altrove e frontman dei Bluvertigo fa parte dei giudici storici con ben sette anni di presenza dal 2008 al 2014. Non solo tante presenze, ma anche grandi numeri.

Morgan, infatti, è il giudice che in tutte le edizioni mondiali ha vinto più stagioni aggiudicandosi in questo modo il Guinness World Record. Un grande ritorno, quindi, con cui il cantautore porterà nel format tutta la sua esperienza e i suoi consigli per i partecipanti.

Quest’anno, quindi, c’è grande attesa.

Chi sono gli altri giudici

A parte Rkomi, per l’occasione sostituito da Morgan, la squadra dei giudici e il nome della conduttrice restano invariati. A presentare il format ci sarà di nuovo Francesca Michielin, che di nuovo ritorna a X Factor dopo il suo glorioso passato come concorrente.

Al tavolo dei giudici ritroveremo Fedez – alla sua settima edizione – e Ambra Angiolini, che nell’edizione 2022-2023 hanno già dimostrato grandi affinità e grande professionalità. Accanto a loro ci sarà di nuovo Dargen D’Amico. Gli artisti dominano ancora la giuria, quindi, con Ambra che nella finale della scorsa edizione si è esibita con le note dell’iconica T’Appartengo e ha condotto anche il concertone del Primo Maggio.

Quando vedremo Morgan a X Factor 2023

Per il momento non è dato conoscere la data in cui andrà in onda la nuova stagione di X Factor. Come riporta Ansa, lo show Sky Original con la produzione Fremantle arriverà a settembre.