Dargen D’Amico è uno dei nuovi giudici di X Factor 2022: adesso è ufficiale. La voce era nell’aria ormai da settimana ma la notizia è stata confermata da Sky solo oggi.

È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea ed approda a X Factor quest’anno. Per lui è un vero e proprio debutto alla giuria di un talent show musicale. Si è fatto conoscere come rapper, cantautore e produttore musicale, ma si è fatto apprezzare al Festival di Sanremo 2022, in gara nella categoria dei Campioni lo scorso febbraio.

L’artista ha presentato il brano Dove si balla, che ha conquistato il pubblico al primo ascolto fino a diventare Doppio Disco di Platino con oltre 80 milioni di stream complessivi e più di 20 milioni di views al video ufficiale alla data odierna.

Nel suo percorso artistico vanta all’attivo dieci album, tra cui spiccano Musica senza musicisti (del 2006) e Di vizi di forma virtù (2008). Alle sue spalle anche numerose collaborazioni di rilievo con alcuni degli artisti più rappresentativi della scena musicale del calibro di Fabri Fibra, Marracash, Fedez, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua.

La giuria di X Factor 2022

In giuria a X Factor 2022, Dargen D’Amico ha già una conoscenza: Fedez. Il rapper torna a guidare uno dei team di cantanti, dopo anni di assenza.

Dargen D’Amico è il terzo dei quattro giudici ad essere annunciato. Il suo nome arriva dopo quello della novità assoluta, Ambra Angiolini, e il grande ritorno di Fedez. All’appello manca adesso solo un nome, che si vocifera essere quello di Manuel Agnelli ma c’è da attendere conferma ufficiale che non tarderà ad arrivare visto l’approssimarsi delle registrazioni delle Audition.

Le registrazioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1) con il pubblico in presenza.

