Chi è rimasto finora a secco dei biglietti Roma-Shakhtar Donetsk per la partita amichevole in programma per domenica 7 agosto deve sapere che è stata riaperta la vendita dei preziosi tagliandi proprio in queste ore. Per consentire al maggior numero possibile di tifosi romanisti di non perdersi il debutto stagionale casalingo della propria squadra del cuore, è stato deciso di aprire anche il settore Distinti Nord Ovest, di solito dedicato agli ospiti. Insomma, una nuova opportunità è da cogliere al volo ma con una certa celerità, vista la quasi certa domanda corposa degli spettatori.

Per la prima volta allo stadio Olimpico di Zeki Celik, Paulo Dybala, Nemanja Matic e ancora Mile Svilar sono attese circa 60.000 presenze. Un gran pienone per una sfida amichevole nel quale si testerà di certo il nuovo assetto della squadra forte dei notevoli innesti recenti. Va chiarito, prima di passare ai dettagli dei biglietti ancora disponibili, che in questa fase di vendita libera ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per ogni transazione e non di più.

Gli ultimi biglietti Roma-Shakhtar Donetsk per l’amichevole di domenica, almeno al momento di questa pubblicazione, sono quelli Distinti Nord al prezzo più che abbordabile di 10 euro. L’acquisto dei tagliandi potrà avvenire direttamente sul sito online della società della Roma al seguente indirizzo. Altre modalità di acquisto pure utile è quella che passa attraverso i punti autorizzati Vivaticket e il contact center AS Roma (ma solo per l’acquisto ridotto disabili/invalidi al 100%) che risponde al numero di telefono 06.89386000 (disponibile dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9.00-18.30).

Rispetto alle soluzioni indicate, tutte le altre opzioni di vendita restano sold out. Il consiglio utile per i tifosi è quello di non tergiversare troppo per l’acquisto: visto l’imminente evento sportivo, è davvero improbabile che vengano messe a disposizione altre tipologie di soluzione per assistere alla partita.

