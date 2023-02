Ci sono ancora biglietti Napoli-Eintracht Francoforte disponibili per il prossimo incontro di Champions League di mercoledì 15 marzo? La vendita dei biglietti è partita nella giornata di ieri e si è assistito ad una vera e propria corsa per i tagliandi. La maggior parte di questi sono andati già venduti ma ci sono ancora delle soluzioni di acquisto per chi proprio non vuole rinunciare al match dal vivo allo stadio Maradona della città partenopea.

Certo ci sarà da accontentarsi per i biglietti Napoli-Eintracht Francoforte ma la situazione disponibilità aggiornata ad oggi 16 febbraio alle ore 13 è la seguente. Prima di tutto, sono ancora acquistabili i biglietti per il settore distinti ma non quelli dell’anello superiore, semmai solo quelli presenti nell’anello inferiore e dunque con minore visibilità. Il presto resta abbastanza elevato, nonostante il compromesso ed è esattamente di 99 euro.

Sempre per i biglietti Napoli-Eintracht della partita di ritorno di Champions League, è possibile provvedere all’acquisto di un ticket per il settore Curva A, ancora una volta per l’anello inferiore. La disponibilità di questa soluzione è ancora abbastanza corposa e il costo dell’ingresso è pari a 59 euro. Per finire, la stessa opzione è a disposizione anche in curva B e ancora una volta dunque per l’anello inferiore. I tagliandi pronti all’acquisto sono in numero davvero limitato e costeranno sempre 59 euro.

Per l’acquisto dei biglietti ancora disponibili, il canale online di riferimento sarà sempre TicketOne. Al contrario, per l’acquisto dei ticket fisici della partita, si dovrà ricorrere ai soliti rivenditori autorizzati. Chiunque abbia intenzione di partecipare al match farà bene a non attendere ancora. Tutte le soluzioni potrebbero andare esaurite nel giro di qualche ora o al massimo entro il weekend che sta per cominciare: la posta in palio per la sfida è troppo importante per non interessare i tifosi.

