Registriamo ancora una disponibilità residua di biglietti F1 per tutti coloro che intendono assistere alla gara di Monza in programma tra due mesi. Le recenti vittorie della Ferrari con Sainz e Leclerc, rispettivamente in Inghilterra e Austria, evidentemente hanno riacceso parzialmente l’entusiasmo dei sostenitori del Cavallino, destinati ad essere in larga maggioranza sugli spalti dell’autodromo lombardo. In rete, nelle ultime settimane, circola voce che i ticket in vendita da maggio siano già sold out, ma da una ricerca condotta in mattinata la situazione appare differente.

Cosa sappiamo sulla disponibilità di biglietti F1 per Monza in vista dell’11 settembre

Dunque, dopo l’analisi condotta su quanto avvenuto a Silverstone, come avrete osservato tramite il nostro articolo della scorsa settimana, bisogna concentrarsi su quanto è in programma nello scorcio finale della stagione estiva. In particolare, la disponibilità di biglietti F1 per Monza in vista dell’11 settembre appare limitata sul sito di Vivaticket, rivenditore ufficiale per l’evento tanto atteso dagli appassionati di motori in Italia. A prescindere da questo, è importante constatare in queste ore che sulla pagina ufficiale dell’evento ci siano riscontri incoraggianti per tutto il weekend.

In particolare, notiamo disponibilità di biglietti F1 per Monza non solo per la gara in programma domenica 11 settembre, ma anche per le prove libere del 9 settembre e per le Qualifiche del giorno dopo. Fate molta attenzione, perché per le ragioni che ho esposto nel nostro articolo di oggi, ci sono buone probabilità che i ticket attualmente in vendita possano andare sold out nel giro di pochissimi giorni. Del resto, il sold out per il Gran Premio d’Italia è praticamente scontato, come è sempre avvenuto prima del Covid.

Fateci sapere se avete riscontrato disponibilità di biglietti F1, in vista del Gran Premio d’Italia in programma a settembre a Monza.