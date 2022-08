Quali sono le caratteristiche da valutare per l’acquisto di un pc da gaming e per un notebook portatile che dovrà essere usato per giocare ai videogame? Ne parliamo con due ragazzi che hanno fatto della loro passione per i videogiochi un business: Hunter e Radja91 di OSGaming.IT, ecco i loro consigli…

Quali aspetti è necessario prendere in esame quando si valuta l’acquisto di un PC per il gaming?

Tutti i componenti sono fondamentali per un pc gaming assemblato, a partire dal case fino ad arrivare al componente principale, la scheda video. Il giusto mix di componenti, determina le prestazioni finali in game di un computer. Partendo dal case, la sua caratteristica più importante è senza dubbio la composizione dei materiali e il suo airflow. Per quanto riguarda l’alimentatore, senza dubbio è la certificazione oltre alla qualità dei suoi componenti. La scelta deve ricadere su un 80+Gold o almeno un 80+bronze. Scheda madre, scheda video e processore sono senz’altro legati. Il processore è fondamentale per un computer da gioco o anche per un notebook da gaming. Tra i tanti modelli presenti sul mercato, il minimo a cui puntare è un intel i5 di ultima generazione o un amd ryzen 5600x. Per quanto riguarda la ram, il quantitativo minimo è 16gb con frequenza almeno da 3200mhz. Sugli intel di 12th generazione, sarà possibile anche montare le nuove DDR5 con frequenza minima da 4800mhz.

Per quel che riguarda la scheda video, invece, come ci si deve approcciare alla scelta?

Per quanto riguarda la scheda video, è importante capire al tipo di risoluzione a cui vogliamo giocare ed è altrettanto importante, il budget a nostra disposizione. Per giocare in Full hd basta anche una RTX3060, che ci potrà garantire ottimi FPS in game con tutti i giochi presenti sul mercato. Se si punta a giocare al top in quad hd o in 4k, dobbiamo puntare ad un RTX3070 o ad una RTX3080. la regina indiscussa rimane la RTX3080 ma la RTX3070 è sicuramente la scheda video più ambita dai gamers, in quanto ha un rapporto tra prestazioni e prezzo davvero ottimo. Il consiglio dei ragazzi di OSGaming.it è quello di scegliere il giusto mix tra tutti i componenti di cui il pc è assemblato. Se non hai le giuste competenze, potrai rivolgerti a loro.

Per quanto riguarda i notebook da gaming, da considerare che con i computer portatili non si può ottenere la stessa potenza che viene garantita dai pc gaming fissi. Dunque un amd ryzen 5600x o intel i5 conditi con almeno 16gb di ram è la configurazione di partenza da prendere in considerazione.

E per lo schermo che cosa è necessario verificare?

Ovviamente non si hanno le stesse prestazioni dei monitor dei computer fissi, a meno che questi non vengano collegati come monitor esterni. Al di là delle dimensioni, è auspicabile che lo schermo integrato all’interno del portatile vanti una risoluzione soddisfacente, tale da consentire di giocare senza problemi a qualsiasi titolo. La diagonale non dovrebbe essere inferiore ai 15 pollici, mentre la risoluzione minima è la FullHD, da 1920 x 1080 pixel. Certo, poi è necessario pensare anche alla scheda video; in caso contrario i giochi che necessitano di alte risoluzioni rischiano rallentamenti o di funzionare a scatti. La serie NVIDIA RTX è il punto di riferimento a cui affidarsi, mentre non vanno bene la serie NVIDIA GT e quelle inferiori, che assicurano una potenza di gioco non sufficiente. È utile sapere che sui portatili le schede video non possono essere sostituite, per esempio in occasione di un aggiornamento hardware, in quanto si tratta di normali chip saldati sulla scheda madre.

OSGaming il blog

OSGaming è un e-commerce pensato da gamers: a crearlo sono stati Hunter e Radja91, due veri appassionati di pc gaming. Grazie al loro amore verso il mondo dei videogiochi hanno avuto modo di prendere parte a tutti gli eventi più importanti in questo campo, tra i quali il Comix di Lucca e la Gaming Week di Milano. Inoltre, i due gamers partecipano a ogni esperienza live disponibile così da cogliere l’opportunità di testare i prodotti e i componenti più recenti che vengono messi sul mercato.

