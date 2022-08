Immagini sconvolgenti arrivano da Roma per via dell’incendio a Cinecittà. Qualche ora fa un rogo è divampato negli studi del cinema di Roma ma, secondo le ultime novità, è stato spento dai Vigili del Fuoco intorno alle 17,30. La colonna di fumo nero che si è alzata da Cinecittà è rimasta visibile a lungo per via del fuoco che ha devastato gli studi mettendo a rischio gli addetti ai lavori presenti sul luogo ma anche le scenografie di Young Pope, Jerusalem e quella che sarà nuovamente la casa del Grande Fratello Vip.

Secondo le prime notizie ancora un po’ confuse sembra che la casa non abbia subito danni perché il fuoco è stato spento prima di peggiorare la situazione anche se ci sarebbero problemi alle scenografie di “The Young Pope” e “Habemus Papam“: le fiamme avrebbero distrutto il balcone di San Pietro delle fiction mentre cast e crew di Domina sono stati evacuati e portati al campo base.

Ecco alcune immagini arrivate su Instagram in queste ore:

Alcuni testimoni parlano di esplosioni e di danni imponenti alle produzioni e alle scenografie storiche che per anni hanno fatto da sfondo a produzioni internazionali e non. Al momento sembra che l’incendio non sia doloso ma è ancora presto per capire quali danni ha fatto e cosa è davvero successo a Cinecittà oggi pomeriggio.