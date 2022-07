Quando va in onda Domina 2? I fan possono iniziare a chiederselo visto che proprio oggi, 25 luglio, arriva il finale della prima stagione su La7. Solo qualche giorno fa abbiamo parlato dell’arrivo della serie Sky sulla rete ma è già momento di finale e questa sera scopriremo come andrà a finire, almeno per adesso, per la Livia Drusilla di Kasia Smutniak.

La prima stagione della serie è composta da otto episodi e lo stesso succederà per Domina 2 visto che il rinnovo è stato già annunciato nei mesi scorsi con la conferma di questo piccolo dettaglio. Ma cosa sappiamo della seconda stagione? Al momento non sappiamo quando va in onda Domina 2 ma quello che è certo è che la seconda stagione ci sarà e che le riprese sono già iniziate lo scorso maggio negli studi di Cinecittà a Roma. La serie potrebbe tornare sugli schermi, almeno quelli Sky, presumibilmente a maggio 2023.

Domina 2 continuerà a raccontare la lotta per il controllo dell’Impero Romano con Livia Drusilla determinata a riconquistare tutto ciò che le era stato rubato. Le complicazioni per lei non mancheranno soprattutto dopo essere arrivata in cima. Drusilla dovrà occuparsi del suo matrimonio ma, nello stesso tempo, cercare di piazzare il figlio ai piani alti della sua dinastia.

Per questo avrà a che fare con nuovi e vecchi rivali che si contendono una posizione in un mondo in cui è molto difficile capire di chi fidarsi. A quanto pare, però, le anticipazioni rivelano che in questa dura lotta Drusilla potrebbe spingersi davvero molto oltre con tutto quello che questo significherà per la storia della seconda stagione.

Prima di capire cosa succederà in Domina 2, l’appuntamento con la serie è fissato per oggi, 25 luglio, su La7 con gli ultimi episodi della prima stagione.