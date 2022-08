È giunto il tempo del finale de I Misteri di Murdoch 10, in onda il 1° agosto su Giallo: la stagione termina lunedì in prima serata con gli ultimi due episodi, trasmessi in prima visione assoluta dal canale 38 del digitale terrestre.

Il finale de I Misteri di Murdoch 10 vede il protagonista William Murdoch alle prese con due omicidi di giovani donne, che come sempre nascondono una storia ben più intricata.

Ecco la trama del finale de I Misteri di Murdoch 10, in onda il 1° agosto su Giallo con gli episodi 17 e 18 intitolati rispettivamente I Pattini del Tuono e Le Pene dell’Inferno.

La morte di una campionessa di pattinaggio a rotelle porta Murdoch a indagare nello spietato mondo in cui competono questi ‘diavoli su ruote’.

Qualcuno ha deciso di mettere a tacere per sempre una ballerina di Burlesque. La squadra di Murdoch si impegna in una complicata indagine.

Il finale de I Misteri di Murdoch 10 non rappresenta la fine della serie, che invece si estende fino a 16 stagioni: finora sono state trasmesse in Italia solo le prime dieci, ma la programmazione della serie canadese proseguirà su Giallo con la stagione 11 nel palinsesto 2022/2023. Intanto il canale 38 del digitale terrestre, a partire dall’8 agosto in prima serata, programmerà la serie dalla prima stagione, che in Italia è stata trasmessa per la prima volta nel 2009 da Rai3.

