Blanco commuove tutti a Roma. Un gesto inaspettato, dopo le 64.000 persone presenti nei due eventi del Rock In Roma: fa salire sul placo una delle persone, in assoluto, più importanti della sua vita, per farsi perdonare una volta per tutte.

Emozioni uniche, indescrivibili, condivise poi sui social in un video di pochi minuti. Sceglie la canzone Notti In Bianco, una delle più amate del suo repertorio, una di quelle che gli ha cambiato la vita e che lo ha portato dritto al trionfo al Festival di Sanremo 2022 con Brividi, in coppia con Mahmood.

E se in quell’occasione, Blanco aveva commosso perché era corso in lacrime da sua mamma ad abbracciarla, adesso è il papà il protagonista di un gesto bellissimo che difficilmente i 64.000 presenti sui due giorni di concerto dimenticheranno.

“Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre”, esordisce Blanco. “Voglio far salire una persona importante, lui c’è stato fin dall’inizio, mio padre, dove sei papà?”, chiede l’artista dal palco. Si rintraccia il padre di Blanco, che sale sul palco per godersi l’applauso del pubblico e l’abbraccio di quel figlio che lo ha fatto tanto dannare, oggi una star conclamata.

“Oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia”, confessa Blanco che fino a 2 anni fa lavorava in pizzeria. Nella sua musica ci ha sempre creduto ma sembrava essere l’unico fino a quando, passo dopo passo, ha iniziato a condividere le canzoni su Spotify fino a raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Il successo travolgente ha visto la sua naturale evoluzione nella partecipazione a Sanremo 2022, dove ha trionfato con Mahmood. Un sogno divenuto realtà e destinato a durare.

“64 mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo… è proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno”, le parole dell’artista.