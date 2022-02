A Sanremo trionfa la genuinità di Blanco, che dopo l’annuncio del vincitore corre ad abbracciare la mamma e il papà seduti in platea. L’artista ha trionfato nel Festival numero 72 in coppia con Mahmood. Il duo inedito ha presentato in concorso il brano Brividi, una canzone che ha messo d’accordo tutti sin dalla prima esibizione.

Amadeus annuncia la classifica generale finale dalla posizione 24 alla 4. Riapre, poi, le votazioni per il podio. Si può votare solo per Elisa, Mahmood e Blanco oppure Gianni Morandi. Sono loro i primi tre in classifica.

Si annullano le votazioni delle serate precedenti e le giurie coinvolte sono richiamate a votare. Vota il pubblico, attraverso il televoto, vota la giuria della sala stampa, vota la giuria demoscopia 1000. Il voto delle tre giurie assegna il premio di Sanremo 2022 a Blanco e Mahmood per la canzone Brividi.

Appena il tempo di stringere il premio tra le mani, Blanco lascia il palco del Teatro Ariston di Sanremo e corre in platea dai suoi genitori. Abbraccia mamma e papà, festeggia con loro la vittoria al Festival. A Sanremo trionfa la sua semplicità e spontaneità che nella settimana sanremese ha messo d’accordo tutti.

Dalle risposte più schiette, e sincere, nelle interviste alle canzoni per i fan fuori l’hotel, è stato sempre lui a mettere a tacere le polemiche su Morandi nella serata delle Cover.

Dopo la vittoria a Sanremo 2022, i vincitori incontrano i giornalisti in sala stampa per la consueta conferenza finale. Blanco spiega così l’abbraccio genitori: “Quando ero piccolo li facevo dannare. Vederli piangere di gioia è una soddisfazione incredibile”.

Lui, la carta vincente del duo che ha messo a segno un nuovo record su Spotify in 24 ore. E anche Mahmood l’ha vissuto con leggerezza questo ritorno in gara dopo la vittoria con Soldi: “L’abbiamo preso come un gioco dall’inizio, non abbiamo ancora realizzato”, le sue parole in conferenza. Rappresenteranno l’Italia all’Eurovision.