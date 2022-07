Gli speaker Bluetooth sono strumenti assai preziosi, specie quando c’è da lasciare casa propria per le vacanze e si necessita di una cassa potente ed allo stesso tempo compatta. Immaginatevi in spiaggia, sotto l’ombrellone, con un drink fresco in mano e la vostra musica in sottofondo, che non può proprio mancare. Ecco perché abbiamo deciso di stilare per voi la guida ai 5 migliori speaker Bluetooth di luglio 2022, per farvi partire attrezzati e senza rimpianti. Parola d’ordine: mai uscire di casa senza il vostro speaker Bluetooth, sicuramente tra gli accessori cui non si deve mai rinunciare, soprattutto in vacanza.

EWA A106 Mini

Stiamo parlando di una cassa dalle dimensioni ridotte (con peso di appena 177 gr.), waterproof (resistente agli schizzi d’acqua, non alle immersioni vere e proprie) e dotata di una pratica custodia da viaggio (praticamente l’ideale per avere sempre a portata di mano un prodotto minuscolo, ma comunque potente). Il device assicura una riproduzione musicale di 12 ore continue, con bassi potenti ed alti nitidi (potenza massima in uscita di 3 Watt, con connettività Bluetooth, AUX e USB). Potrete usarla sotto la doccia, al mare, all’aria aperta o dove preferite. Il prezzo è di 20,99 euro per gli abbonati Prime.

Con Custodia da Viaggio, EWA A106 Mini Altoparlante Bluetooth... Volume e Bassi Notevoli: Il mini altoparlante A106 gode di dimensioni...

Ultra-Portatile: Con un peso di 177 g e dalle dimensioni di...

JBL GO 3

Questo speaker non lo stiamo di certo scoprendo noi: siamo sicuri che ciascuno dei nostri lettori lo conoscerà già bene. Parliamo di una cassa wireless con design compatto, resistente ad acqua e polvere (IPX67) e capace di esercitare le proprie funzioni fino ad un tempo massimo di 5 ore. La potenza massima in uscita dell’altoparlante è di 4.2 Watt, con connettività Bluetooth e USB. Il peso è di appena 209 gr. Lo pagate adesso 29,99 euro nella colorazione blu, veramente fantastica.

Offerta JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con... Con il potente JBL Pro Sound dai bassi corposi, JBL Go 3 è il...

Design portatile e stile: grazie a tessuti variopinti, inserti...

Sony SRS-XB13

Un altoparlante la cui fama lo precede in tutto e per tutto: stiamo parlando di uno dei migliori speaker Bluetooth portatile, resistente (certificazione IP67), potente e dotato di tecnologia Extra Bass (speaker full-range e passive radiator). La cassa ha una potenza massima di uscita da 5 Watt, un’impedenza di 4 Ohm, un woofer dal diametro di 46mm e dal peso generale di 350 gr. Lo speaker riprodurrà la vostra musica preferita fino ad un massimo di 16 ore. Il prezzo è di 35,99 euro.

Offerta Sony SRS-XB13 - Speaker Bluetooth portatile, resistente e potente con... Goditi un suono surround potente, bassi profondi e una vocalità...

Portalo ovunque senza preoccupazioni! Questo speaker portatile è...

Ortizan Cassa Bluetooth

Non lesina potenza questo speaker, anch’esso dotato di un’impermeabilità IPX7, suono stereo e bassi potenti, oltre che di una bella luce LED che potrà tornarvi utile in tante occasioni. Il prodotto garantisce fino a 30 ore di autonomia ed eroga una potenza massima in uscita di 24 Watt, oltre che di un avanzato processore di segnale digitale (acuti chiari, medi delicati e bassi potenti). Il peso chiaramente, in questo caso, aumenta, toccando quota 450 gr. Il prezzo è di 39,99 euro.

Ortizan Cassa Bluetooth Portatile Potente - Altoparlante Bluetooth con... ☛[Hi-Fi Stereo e Funzione di ] Questo altoparlante bluetooth è...

☛[Spettacolo di Luci Colorate RGB] Il nostro altoparlante bluetooth...

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker

Un altro prodotto interessante è sicuramente questo, capace di una qualità audio da 16W (uscita suono pulito, con audio molto potente in ciascuna direzione), due modalità di riproduzione (bassi profondi e normali), chiamate in vivavoce, batteria da 2600mAh (fino a 13 ore di riproduzione con una sola ricarica), connessione Bluetooth 5.0, impermeabilità IPX7 e funzione True Wireless Stereo per il collegamento in serie di due altoparlanti. Il prezzo è di 49,99 euro, ma per qualcuno potrebbe seriamente valere la spesa.

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (16W), Altoparlante Portatile con... Qualità audio da 16 W: Uscita suono pulito, audio potente in tutte le...

Audio alla massima frequenza: Progettato esclusivamente per offrirti...

Continua a leggere su optimagazine.com