La proposta c’è ma non la sua effettiva entrata in vigore. In queste ore, si parla di stop all’IVA su pasta e pane e di un considerevole taglio (sempre dell’IVA) su altri beni di prima necessità. Prima di dare la manovra per scontata tuttavia, c’è da considerare la situazione del Governo dimissionario e le ultime dichiarazioni ufficiali che non danno proprio tutto per scontato.

Stop dell’IVA e taglio

Lo stop dell’IVA su pasta e pane sarebbe la misura più considerevole pensata all’interno del prossimo Decreto Aiuti Bis. Per i due beni di primissima necessità sarebbe del tutto eliminata la tassazione appunto e la cosa inciderebbe di certo positivamente sul carrello degli italiani nell’immediato. Al contrario, si studia un pure utile taglio dell’IVA dal 10% al 5% per altri beni di consumo pure primari come la carne e il pesce.

Si parla di studi e di ipotesi appunto ma a che punto sarebbe un eventuale Decreto Aiuti bis con queste misure? La vice ministra dell’Economia Laura Castelli ha dichiarato oggi 25 luglio a Radio 24 che sono in corso le giuste valutazioni per capire i costi di una simile misura. Per gli effettivi tagli potrebbero essere necessari 12 o13 miliardi di euro ed una simile cifra sarebbe possibile e realistica da affrontare per il Governo.

E il nuovo bonus 200 euro?

Accanto allo stop dell’IVA su pasta e pane e al taglio della tassazione pure per carne e pesce, potrebbe esserci anche un riconfermato bonus 200 euro per il mese di agosto? Pensare ad entrambe le misure messe in campo potrebbe essere fin troppo utopistico. La discussione è in atto e forse sarà di scena ancora per qualche giorno prima di una decisione definitiva: ad ogni modo, necessitano decisioni urgenti per i cittadini, come concreta risposta all’inflazione galoppante e al mancato potere di acquisto delle famiglie.

