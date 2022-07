Giunge al penultimo appuntamento I Misteri di Murdoch 10, in onda su Giallo (canale 38 del digitale terrestre): lunedì 25 luglio vanno in onda gli episodi 15 e 16, a un passo dal finale della stagione.

Nei due nuovi episodi de I Misteri di Murdoch 10, il protagonista affronta nuovi casi che lo portano ad immergersi in realtà sconosciute. In entrambi gli episodi del giallo in costume ispirato ai romanzi della giallista canadese Maureen Jennings, la trama parte dal ritrovamento di un cadavere e, come sempre, prende una piega del tutto inaspettata.

Ecco le trame degli episodi de I Misteri di Murdoch 10 in onda su Giallo il 25 luglio in prima serata dalle 21.10, intitolati rispettivamente Non c’è Furia nell’Ade Pari a Quella di una Dea Offesa e Mastro Lovecraft.

L’indagine su una morte causata da un’esplosione conduce Murdoch e Watts in una misteriosa ed elusiva comunità femminile. La scoperta del cadavere di una ragazza porta Murdoch a conoscere un gruppo di ragazzi ossessionati dal macabro, incluso il giovane H.P. Lovecraft.

I Misteri di Murdoch 10 si concluderà il 31 luglio con gli ultimi due episodi della stagione: ecco le trame del finale composto dai capitoli 17 e 18.

L’indagine di Murdoch sulla morte di un campione di pattinaggio a rotelle lo porta nel mondo di una competizione sportiva aggressiva e spietata. Rebecca James gareggia in una gara di pattinaggio a rotelle, ma i suoi concorrenti hanno un vantaggio ignoto.

Una cospirazione per mettere a tacere una ballerina di burlesque mette Murdoch e la squadra numero 4 della Station House in pericolo imprevisto.

I Misteri di Murdoch 10 non è l’ultima stagione della serie, che anzi sta dimostrando una certa longevità: al momento sono 15 le stagioni realizzate e le restanti arriveranno in futuro su Giallo.

