In vacanza è facile avere bisogno di una custodia impermeabile per tenere al riparo dagli schizzi d’acqua il proprio smartphone: i più temerari potrebbero perfino provare ad immergerlo per catturare contenuti subacque di altissimo prestigio. Per questo motivo abbiamo deciso di redigere la qui presente guida, in modo da elencarvi quelle che sembrano essere, al momento, le 5 migliori custodie impermeabili per smartphone da portare nella vostra valigia, sia come forma di protezione del device in spiaggia, sia come strumento per la realizzazione di foto e video sott’acqua (cosa che comunque sconsigliamo sempre per le ragioni che potete immaginare).

YOSH Custodia Impermeabile Smartphone

Questo modello ha un costo davvero irrisorio, di appena 10,99 euro (c’è un’offerta in corso che non sappiamo per quanto tempo potrà durare, quindi affrettatevi nel caso in cui vogliate provarla). Parliamo di un prodotto con certificazione IPX8, testata per proteggere lo smartphone per 30 minuti sott’acqua, ad una profondità massima di 30 metri. La custodia impermeabile è provvista di una robusta clip che si chiuderà a scatto, con doppia cucitura laterale, così da preservare gli oggetti collocato al suo interno da acqua, sabbia, sporco o neve. Il prodotto è compatibile con dispositivi dotati di schermi fino a 6.8 pollici (iPhone 12, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10, Note 8, etc.).

iVoler Kit Impermeabile

Il prezzo di questa custodia impermeabile, peraltro dotata di un comodo marsupio da allacciare in vita durante le vostre attività di sport, pesca, vale o escursione, è di 11,39 euro. Non manca, nemmeno in questo caso, la certificazione IPX8 (anche se è sempre bene testare prima una qualsiasi custodia impermeabile prima di immergerla con dentro il proprio dispositivo). Nella custodia entrano device con schermo fino a 6.5 pollici. La qualità del prodotto sembra buona, resistente alle deformazioni, capace di chiudersi ermeticamente per la protezione dei vostri affetti personali da acqua e vapore.

HWeggo Custodia impermeabile Smartphone

Siamo al cospetto di ben due custodie impermeabili per smartphone di dimensioni extra-large, dotate di un pratico cordino compatibile per tenere i vostri oggetti sempre con voi, al collo oppure al polso. In questo caso, il prodotto supporta device con schermi fino a 10.5 pollici, adattandosi di fatto a tutti i tipi di smartphone, con garanzia di certificazione IPX8, design HD e tocco sensibile (consente un funzionamento fluido del touchscreen per continuare ad utilizzare il telefono anche senza estrarlo dalla custodia). La capienza è fantastica: dentro ci staranno perfettamente, oltre allo smartphone, anche chiavi dell’auto, orologio, cuffie wireless o smartmatch. Il prezzo è di 14,99 euro.

AICase Custodia impermeabile

Questa cover protettiva subacqua è stata fatta su misura per il top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S22 5G (schermo da 6.1 pollici). Il prodotto garantisce un livello di protezione molto elevato (certificazione IP68), ed è resistente alla neve, alla polvere ed agli urti. I ritagli presenti per la porta di ricarica, i tasti del volume, il pulsante di accesione e spegnimento, realizzati ad altissima precisione, consentono di utilizzare la cover impermeabile anche nella vita di tutti i giorni. Il prezzo è di appen 19,99 euro per gli abbonati Prime.

Custodia Impermeabile Smartphone IPX8

Qui parliamo di un accessorio altamente solido e robusto, impermeabile fino a 15-49 metri per due ore continue e realizzata con una pellicola PET trasparente spessa più plastica composita (supporta device con schermi fino a 7 pollici). L’articolo presenta anche un connettore per treppiedi integrato, con un foto per viti da 1/4 da poter collegare ad accessori fotografici professionali. La configurazione è semplice e veloce: dovrete solo inserire il telefono all’interno e chiudere la custodia impermeabile, accendere la fotocamera prima di immergervi e dopo catturare i vostri contenuti in piena libertà e sicurezza (si assicurano scatti nitidi ad alta risoluzione sott’acqua). Il prezzo dell’accessorio ammonta a 55,99 euro.