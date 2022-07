Mina Settembre 2 e Imma Tataranni 2 a rischio. Fino a qualche giorno fa avevamo le date ufficiali, o quasi, del debutto delle fiction Rai ma adesso sta per cambiare tutto per via di quello che è successo nelle scorse ore con la crisi di Governo e le dimissioni di Draghi. Tutto da rifare in politica e non solo visto che i palinsesti della tv, sia quella pubblica che quella commerciale, andranno rivisti alla luce del fatto che le elezioni saranno il prossimo 25 settembre.

Sarebbe toccato proprio a Serena Rossi dare il via alla serenata delle fiction Rai il 25 settembre prossimo ma sicuramente il suo debutto slitterà di una settimana, se tutto andrà bene, proprio per lasciare spazio agli speciali, ai collegamenti e al dibattito sul voto e su quello che succederà. Stesso destino potrebbe toccare a Imma Tataranni 2.

Dopo tanta attesa i fan erano pronti a ritrovare Vanessa Scalera dal 22 settembre ma anche il prime time di quella serata potrebbe cambiare proprio per via degli speciali dedicati alle Elezioni e il ritorno di vincitori e sconfitti nei salotti televisivi al posto di virologi ed esperti di guerra. Al momento si tratta solo di piccole constatazioni anche se tutto potrebbe cambiare ed essere diverso, magari Mina Settembre 2 e Imma Tataranni 2 andranno in onda ugualmente quella settimana ma solo cambiando giorno o, magari, anticiperanno per evitare la baraonda e i teatrini elettorali.

Inutile dire che i fan sono già sul piede di guerra soprattutto per quel che riguarda Vanessa Scalera e la sua Imma Tataranni perché l’attesa sta diventando davvero troppo lunga. Il pubblico di Rai1 aspetta ormai dallo scorso novembre di vedere i restanti episodi della seconda stagione della fiction e dovranno ancora aspettare un po’ prima di capire come andrà a finire per Imma, le sue questioni sentimentali e i suoi nuovi casi. Sono quattro le prime serate interessate dalla messa in onda della fiction.